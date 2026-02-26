Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Khởi tố Nguyễn Viết Linh - kẻ "chặn đầu, khóa đuôi" xe ô tô ngày mùng 2 Tết

26-02-2026 - 13:27 PM | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, có lời nói thách thức.

Ngày 26/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây bức xúc dư luận vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ).

Trước đó, sáng 18/2 (mùng 2 Tết), tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, anh P.A.T đi chúc Tết thì gặp một ô tô màu trắng của Nguyễn Viết Linh (SN: 1985, ở TDP 1 Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đỗ chiếm gần hết lối đi.

Đối tượng Linh tại cơ quan công an - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Khi được đề nghị di chuyển thì Nguyễn Viết Linh không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú vào cuộc thì chiếc xe chắn đường mới dời đi.

Chiếc xe ô tô màu trắng của Linh chắn đường cản trở giao thông - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, có lời nói thách thức nên đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung sự việc.


Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 15/3, quy định mới về cấp lại thẻ căn cước chính thức áp dụng, người dân cần biết rõ

Từ ngày 15/3, quy định mới về cấp lại thẻ căn cước chính thức áp dụng, người dân cần biết rõ Nổi bật

Quy định mới nhất về việc đăng ký thường trú, tạm trú từ ngày 1/7 tới đây

Quy định mới nhất về việc đăng ký thường trú, tạm trú từ ngày 1/7 tới đây Nổi bật

Bắt khẩn cấp Đoàn Văn Hổ sinh năm 2005

Bắt khẩn cấp Đoàn Văn Hổ sinh năm 2005

12:59 , 26/02/2026
Con trai ông chủ Tập đoàn Sơn Hải ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

Con trai ông chủ Tập đoàn Sơn Hải ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

12:47 , 26/02/2026
Sổ BHXH và thẻ BHYT có thay đổi quan trọng áp dụng toàn quốc: Đi khám bệnh không cần mang bản giấy

Sổ BHXH và thẻ BHYT có thay đổi quan trọng áp dụng toàn quốc: Đi khám bệnh không cần mang bản giấy

12:15 , 26/02/2026
Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân cả nước

Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân cả nước

11:15 , 26/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên