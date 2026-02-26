Nóng: Khởi tố Nguyễn Viết Linh - kẻ "chặn đầu, khóa đuôi" xe ô tô ngày mùng 2 Tết

Ngày 26/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây bức xúc dư luận vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ).

Trước đó, sáng 18/2 (mùng 2 Tết), tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, anh P.A.T đi chúc Tết thì gặp một ô tô màu trắng của Nguyễn Viết Linh (SN: 1985, ở TDP 1 Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đỗ chiếm gần hết lối đi.

Đối tượng Linh tại cơ quan công an - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Khi được đề nghị di chuyển thì Nguyễn Viết Linh không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú vào cuộc thì chiếc xe chắn đường mới dời đi.

Chiếc xe ô tô màu trắng của Linh chắn đường cản trở giao thông - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, có lời nói thách thức nên đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung sự việc.



