Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ứng cử đại biểu HĐND TP tại đơn vị bầu cử nào?

26-02-2026 - 14:05 PM | Xã hội

Theo danh sách ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 14.

Theo danh sách chính thức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, sinh ngày 4-10-1975, quê quán xã Phù Đổng, TP Hà Nội; nay trú tại phố Kim Mã, phường Giảng Võ, TP Hà Nội. Ông Vũ Đại Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ứng cử Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 14, gồm các phường: Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

Ông Vũ Đại Thắng có trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết có 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII. Trong đó, có 149 người có trình độ sau đại học (60,1%), 107 nữ ứng viên (43,1%), 84 người dưới 40 tuổi, 34 người ngoài Đảng và 50 người tái cử.

Trước đó, chiều 28-11-2025, tại kỳ họp thứ 28 khóa XVI, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều cùng ngày 28-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng từng kinh qua các chức vụ như: Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2015. Tháng 3-2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 8-2020 đến 10-2024, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Đến tháng 10-2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Hưởng

Người lao động

