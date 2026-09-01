Bộ Công an phát triển năng lực truy nguồn tin giả, xử lý tin sai sự thật

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 22/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu của môi trường thông tin và không gian số.

Kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25 thành các chương trình, nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, sản phẩm, nguồn lực và đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Kế hoạch đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, thực chất, đưa công tác tư tưởng thực sự trở thành một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Một trong những mục đích quan trọng được xác định là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; gắn công tác tư tưởng với việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội.

Nâng cao sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống; vận hành đồng bộ, thống nhất công tác tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số; củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Trong số các nhiệm vụ cụ thể, đáng chú ý, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ được giao nhiệm vụ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trong đó, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng kế hoạch, đề xuất nguồn lực bảo đảm và tổ chức triển khai về bảo đảm an ninh tư tưởng, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn hệ thống và các giải pháp kỹ thuật phục vụ kết nối, liên thông an toàn, kiểm chứng, ngăn chặn thông tin; phân loại, phân quyền dữ liệu.

Bộ cũng cần phát triển năng lực truy vết deepfake, truy nguồn đường dây tin giả, ngăn chặn, xử lý hành vi phát tán tin giả, tin sai sự thật, phối hợp gỡ bỏ nội dung vi phạm; chủ trì xây dựng quy chế bảo đảm an ninh tư tưởng và phản ứng khủng hoảng thông tin…

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị và Quy định số 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra việc chấp hành, giám sát kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt, công tác và trên không gian mạng; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm hoặc để tồn đọng kéo dài do thiếu trách nhiệm.