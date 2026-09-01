Công an phát cảnh báo mới đến toàn bộ người dân

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Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện tình trạng người dân liên tục nhận được các cuộc gọi “nháy máy” từ các đầu số 022, 024, 028... Thời gian đổ chuông của các cuộc gọi này rất ngắn (khoảng 3 giây), khiến người nghe không kịp bắt máy mà chỉ hiển thị cuộc gọi nhỡ. Việc các cuộc gọi lặp lại nhiều lần đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng và tò mò cho người dân.

Đây là thủ đoạn tinh vi của các đối tượng xấu nhằm rà soát, xác thực dữ liệu người dùng với các mục đích:

- Tạo danh sách “SĐT sống”: Khi bắt máy hoặc gọi lại, hệ thống tự động sẽ ghi nhận số điện thoại của bạn đang hoạt động.

- Thu thập, phân tích thông tin: Một số nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ phân tích giọng nói để suy đoán giới tính, độ tuổi, mức độ cảnh giác nhằm phân loại nạn nhân.

- Ghi âm giọng nói: Giọng nói của người nghe có thể bị ghi âm, cắt ghép để phục vụ cho các kịch bản lừa đảo giả mạo người thân, quen biết.

- Mất cước phí dịch vụ: Việc gọi lại các đầu số lạ có thể khiến chủ thuê bao bị trừ cước phí viễn thông rất cao.

- Rò rỉ dữ liệu cá nhân: Dữ liệu sau khi thu thập, phân loại sẽ bị bán cho bên thứ ba hoặc làm cơ sở để thực hiện các kịch bản lừa đảo chuyên sâu.

Để chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, Công an xã Gào khuyến nghị toàn thể người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau:

1. Tuyệt đối không gọi lại các số điện thoại lạ chỉ đổ chuông vài giây, đặc biệt là các đầu số có dấu "+" hoặc đầu số quốc tế.

2. Chủ động chặn và báo cáo các số điện thoại có dấu hiệu nghi vấn tới tổng đài hỗ trợ của nhà mạng.

3. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không truy cập vào đường link lạ hoặc tải/cài đặt các ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.

4. Tích cực tuyên truyền, chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè và gia đình để cùng nâng cao cảnh giác.

5. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.