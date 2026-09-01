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Cuốc xe 200.000 đồng nhưng khách chuyển khoản 200 triệu và bảo không cần trả, ngay sau đó công an yêu cầu tài xế lên làm việc

| | Kinh tế số

Nam tài xế được trả tiền gấp 1.250 lần và được yêu cầu không cần trả lại.

Cuốc xe 200.000 đồng nhưng khách chuyển khoản 200 triệu và bảo không cần trả, ngay sau đó công an yêu cầu tài xế lên làm việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Đài phát thanh Bảo vệ Hòa bình Nhân dân SWP.FM91 thuộc Cục Công an Truyền thông, Văn phòng Công an Quốc gia, trên đường Phaholyothin, phường Lat Yao, quận Chatuchak, Bangkok, Thái Lan, Tiến sĩ Jaitany Sriwangphon, Phó Giám đốc điều hành SWP.FM91; ông Sakon Thawornkan, Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông doanh nghiệp SWP.FM91; và bà Jitphongsai Sriwangphon, Giám đốc bộ phận nhân sự, ngày 21/10/2022, toàn bộ cán bộ đã cùng chứng kiến việc bàn giao số tiền 250.000 baht (khoảng 200 triệu đồng) cho chủ nhân, sau khi một hành khách chuyển thừa tiền cước taxi.

Khoảng 10h50, ông Sakarin Unprasert, 48 tuổi, gọi đến số điện thoại miễn phí 1644 để thông báo rằng vào khoảng 20h ngày hôm trước (20/10/2022), ông đã đi taxi nhưng không nhớ rõ thông tin chiếc xe. Ông bắt taxi từ khu vực Thewet đến Soi Phaholyothin 64. Tiền cước là 200 baht.

Ông Sakarin thanh toán bằng hình thức chuyển khoản 250 baht (khoảng 200.000 đồng). Sau khi chuyển tiền, ông đưa điện thoại cho tài xế taxi xem để xác nhận rằng mình đã thanh toán, rồi xuống xe và nói không cần trả lại tiền thừa và hai bên rời đi.

Tuy nhiên, sáng hôm sau khi thức dậy và kiểm tra số dư trong ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, ông vô cùng hoảng hốt khi phát hiện hơn 250.000 baht đã biến mất. Ông lập tức kiểm tra lại giao dịch và phát hiện số tiền mình chuyển để thanh toán tiền taxi không phải 250 baht mà lên tới 250.000 baht. Vào thời điểm thực hiện giao dịch, ông đang trong tình trạng say.

Người nhận khoản tiền chuyển nhầm là ông Thanasorn Thongdee. Sau khi thông tin được phát trên sóng, ê-kíp của SWP.FM91 đã kiểm tra dữ liệu tại đài để xem trước đó tài xế taxi này có từng cung cấp thông tin hay liên hệ với đài hay không? Kết quả, họ tìm thấy thông tin về ông Thanasorn Thongdee trong danh sách những người tốt từng liên hệ với chương trình để thông báo về việc nhặt được tài sản và tìm cách trả lại cho người đánh mất.

Trước đó, ông Thanasorn từng thông báo nhặt được tài sản của một người nước ngoài, trong đó có tiền Thái Lan, tiền USD và tiền Campuchia. Số tài sản này sau đó đã được phối hợp để trao trả đầy đủ cho chủ nhân.

Sau khi ê-kíp liên hệ được với ông Thanasorn Thongdee, họ lập tức thông báo cho ông Sakarin. Hai bên sau đó đã trực tiếp trò chuyện với nhau trên sóng phát thanh.

Ông Sakarin chia sẻ: “Tôi rất vui, nổi cả da gà. Tôi không nghĩ họ có thể tìm được chiếc taxi nhanh đến như vậy. Số tiền này là khoản tiền tôi cần dùng để chăm sóc mẹ, bởi trước đó mẹ tôi cũng từng gặp tai nạn. Tôi thực sự cảm ơn tài xế taxi và SWP.FM91 rất nhiều vì đã giúp phối hợp và nhanh chóng lấy lại được tiền.”

Trong khi đó, ông Thanasorn Thongdee, tài xế chiếc taxi màu vàng mang biển số ทห-7373 Bangkok, cho biết: “Điện thoại của tôi không có ứng dụng thông báo giao dịch. Sau khi nhận được thông tin từ SWP.91, tôi lập tức kiểm tra và thực sự thấy khoản tiền nói trên.”

Ông Thanasorn nói thêm rằng ngay cả khi SWP.91 không liên hệ, ông cũng đã có ý định tìm cách trả lại số tiền: “Nếu SWP.91 không liên hệ với tôi, tôi vẫn định tìm cách trả lại. Trước đây, mỗi khi nhặt được đồ, tôi đều liên hệ để tìm cách trả lại cho chủ nhân. Lần này tôi cũng định đi trình báo công an và thông báo cho ngân hàng để nhờ kiểm tra”.

Đại Phú

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