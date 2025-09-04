Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an sẽ giảm thời gian, giảm 30% lệ phí cấp bằng lái xe

04-09-2025 - 09:28 AM | Xã hội

Thủ tướng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp bằng lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày làm việc).

Thời gian cấp, cấp lại và đổi giấy phép lái xe sẽ được rút ngắn. Đó là kế hoạch sẽ được Bộ Công an thực hiện theo Quyết định số 1891của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

Bộ Công an sẽ giảm thời gian, giảm 30% lệ phí cấp bằng lái xe- Ảnh 1.

Bộ Công an sẽ giảm thời gian cấp bằng lái xe

Cụ thể, Thủ tướng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày làm việc); giảm thời gian giải quyết thủ tục đổi Giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc); giảm thời gian giải quyết thủ tục Cấp lại giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc).

Bên cạnh đó, theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thì các thủ tục: Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu; đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp;... được bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi thực hiện thủ tục: Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bỏ thủ tục Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2, loại 3 đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, mất, thay đổi tên của Trung tâm sát hạch vì khi Giấy phép sát hạch bản giấy bị hỏng, mất thì sử dụng bản điện tử; trường hợp thay đổi tên Trung tâm sát hạch thì điều chỉnh trên môi trường điện tử.

Đối với thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử, giảm thời gian giải quyết từ 46 ngày xuống còn 31 ngày. Thủ tục thay đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 40 ngày xuống còn 27 ngày. Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.


Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn tới hàng nghìn người chuẩn bị thi giấy phép lái xe

Thông báo khẩn tới hàng nghìn người chuẩn bị thi giấy phép lái xe Nổi bật

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng Nổi bật

Tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy: Đề xuất mới hỗ trợ người lao động

Tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy: Đề xuất mới hỗ trợ người lao động

08:26 , 04/09/2025
Bộ trưởng Nội vụ: Báo cáo Bộ Chính trị vấn đề tiền lương, phụ cấp trong tháng 9

Bộ trưởng Nội vụ: Báo cáo Bộ Chính trị vấn đề tiền lương, phụ cấp trong tháng 9

07:59 , 04/09/2025
Miền Bắc nắng nóng ngày khai trường

Miền Bắc nắng nóng ngày khai trường

07:40 , 04/09/2025
Hà Nội: Ngập sâu gần 1m, người dân nhiều xã ngoại thành phải dùng thuyền

Hà Nội: Ngập sâu gần 1m, người dân nhiều xã ngoại thành phải dùng thuyền

21:31 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên