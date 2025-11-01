Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Công an tìm bị hại vụ ‘thổi vốn’ tới 42.000 tỷ để lừa đảo đầu tư

01-11-2025 - 10:01 AM | Smart Money

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và một số tổ chức có liên quan. Bước đầu xác định, các bị can đã dựng lên hàng loạt thông tin gian dối, thổi phồng quy mô tài chính lên tới 42.000 tỷ đồng nhằm huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Ngày 21/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam ba đối tượng gồm: Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT; Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, Hà Nội), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty GMT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước Vạn Xuân; Trần Trí Trung (SN 1983, TP HCM), Phó Tổng Giám đốc Công ty GMT, Giám đốc Công ty Cổ phần nước GMT – Miền Nam Bộ.

Theo điều tra, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên, Hồng Nhung và Trí Trung đã thành lập, điều hành hàng loạt pháp nhân trong cái gọi là “hệ sinh thái GMT”, hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình.

Nhóm này liên tục tung tin sai sự thật về năng lực tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp – như việc công bố nguồn vốn 42.000 tỷ đồng, cam kết lợi nhuận cao, trả lãi hàng tuần, quảng bá dự án sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại nhiều địa phương.

Thực tế, các bị can không sử dụng tiền huy động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân. Đáng chú ý, các nhà đầu tư được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhóm đối tượng, thay vì tài khoản doanh nghiệp để dễ bề chiếm đoạt.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra (số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Liên hệ Điều tra viên Lương Văn Tuấn, số điện thoại 069.234.2431 để phối hợp làm việc.

Cơ quan điều tra lưu ý, nếu người bị hại không đến làm việc, không cung cấp thông tin trước khi kết thúc điều tra, cơ quan chức năng sẽ không có cơ sở xem xét, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp”

Theo Minh Đức

Tiền phong

