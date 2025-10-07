Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thông tin cá nhân của tất cả người dân

07-10-2025 - 12:17 PM | Sống

Đề xuất nằm trong Dự thảo mới về định danh điện tử.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, trong đó đáng chú ý là các quy định mới liên quan đến việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội, cập nhật giấy tờ tự động và thay đổi cơ chế khóa tài khoản định danh.

Tích hợp tài khoản an sinh xã hội vào ứng dụng định danh quốc gia

Một điểm mới nổi bật trong dự thảo là việc bổ sung quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội vào Điều 3. Theo đó, tài khoản này là tập hợp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng với tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví điện tử viễn thông và các tài khoản thanh toán khác mà người dùng tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia. 

Tài khoản sẽ phục vụ cho việc chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm và các khoản chi trả khác từ cơ quan Nhà nước.

Giấy tờ, thông tin được tự động cập nhật

Để tạo hành lang pháp lý cho việc tích hợp các loại giấy tờ vào hệ thống định danh và xác thực điện tử, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi Điều 8 theo hướng:

Các thông tin, giấy tờ của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử… khi có thay đổi sẽ tự động cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Tương tự, các thông tin, giấy tờ của cơ quan, tổ chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác cũng được tự động cập nhật để tạo lập số định danh và tài khoản định danh điện tử phục vụ hoạt động xác thực.

Các giấy tờ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được tích hợp, cập nhật và hiển thị trên Ứng dụng định danh quốc gia.

Đồng thời, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội sẽ được khai thác thông tin trong hệ thống phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; còn công dân có quyền truy cập và khai thác thông tin, giấy tờ của chính mình.

Thay đổi cơ chế khóa tài khoản định danh điện tử

Một thay đổi quan trọng khác liên quan đến cơ chế tự động khóa tài khoản định danh điện tử. Theo quy định hiện hành, hệ thống sẽ tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản khi thẻ căn cước công dân bị khóa hoặc hết hạn. Tuy nhiên, điều này đã gây ra bất tiện khi nhiều giấy tờ khác tích hợp trong tài khoản vẫn còn hiệu lực.

Để khắc phục, dự thảo đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 15:

Hệ thống chỉ tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản khi căn cước điện tử bị khóa hoặc mở khóa.

Nếu thẻ căn cước hoặc giấy tờ tích hợp hết hạn, hệ thống sẽ ngừng hiển thị các thông tin này kể từ ngày hết hạn và gửi cảnh báo để công dân chủ động gia hạn.

Việc sửa đổi này được kỳ vọng sẽ giúp công dân duy trì quyền truy cập và sử dụng các giấy tờ hợp lệ, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và tiện lợi trong quá trình định danh, xác thực điện tử.

Theo Thái Hà

