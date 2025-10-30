Bộ Công an vừa lập kỳ tích mới

Ảnh minh họa

Sáng ngày 27/10/2025, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyển đổi số lần thứ 4 trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2025, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 06 Luật; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 Nghị quyết, 15 Nghị định, 03 Quyết định, 05 Chỉ thị; ban hành theo thẩm quyền 24 Thông tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ yếu, an toàn thông tin mạng.

Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành theo thẩm quyền 08 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (ban hành mới 14 thủ tục; sửa đổi, bổ sung, thay thế 68 thủ tục; bãi bỏ 10 thủ tục).

Về hoàn thiện hạ tầng, Bộ Công an đang quyết liệt chỉ đạo xây dựng hạ tầng cáp quang dùng riêng của ngành Công an xuyên suốt đến cấp xã; xây dựng mạng 5G dùng riêng của ngành Công an...

Ngoài ra, Bộ Công an đã tổ chức kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 16 bộ, ngành, 04 doanh nghiệp Nhà nước, 34/34 địa phương. Đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tiếp nhận khoảng 1.052.916.823 yêu cầu đồng bộ thông tin công dân, đồng bộ thành công thông tin làm giàu khoảng 293.877.638 công dân vào dữ liệu dân cư.

Cùng với đó, đã và đang triển khai 48 tiện ích trên ứng dụng VNeID với số lượng người dân truy cập, sử dụng các tiện ích, dịch vụ của tài khoản định danh điện tử lên đến 3 triệu lượt/ngày, có thời điểm lên tới 5,7 triệu lượt sử dụng, một số tiện ích nổi bật như: Sử dụng bằng lái xe trên VNeID trung bình 607.340 lượt sử dụng/ngày; đăng ký xe 309.195 lượt/ngày, thông tin cư trú (Hộ khẩu điện tử) trung bình 389.992 lượt/ngày, Căn cước điện tử trung bình gần 392,000lượt/ngày…

Đặc biệt, Bộ Công an đã tổ chức khai trương trụ sở Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, việc đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia là yếu tố quyết định phục vụ xây dựng mô hình liên thông số quốc gia đồng bộ, trên cơ sở hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số và ứng dụng dùng chung theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn những giải pháp triển khai công tác chuyển đổi số trong CAND giai đoạn 2025-2030 nhằm đạt hiệu quả tốt hơn với các nội dung như: Tiến độ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, xây dựng các nền tảng số dùng chung, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; Kết quả công tác số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu ngành Công an và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 – 2030; Hoàn thiện dữ liệu về cán bộ ngành Công an, xây dựng nền tảng định danh cán bộ, trong CAND…

Về phương hướng nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Công an giai đoạn 2025 - 2030, Bộ trưởng đề nghị lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với những sản phẩm cụ thể, tạo dấu ấn rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đồng thời, phát huy thế mạnh của Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, số 2, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu đề xuất hoàn thiện pháp lý và thúc đẩy giải pháp tạo lập, phát triển kinh tế dữ liệu. Trước mắt, hoàn thiện hành lang pháp lý tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.

Tiếp tục phát huy cao độ vai trò tham mưu thực hiện Đề án 06, trọng tâm cải cách tối đa thủ tục hành chính dựa trên cơ sở và dữ liệu, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, sớm nghiên cứu đề xuất cụ thể giải pháp giảm thiểu tình trạng địa phương hóa thủ tục hành chính.

Về chuyển đổi số trong nội bộ ngành Công an, Bộ trưởng cũng yêu cầu phải thống nhất nhận thức việc tạo chuyển biến mạnh mẽ chuyển đổi số của ngành Công an là một trong những giải pháp căn cơ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng phương thức quản lý, quản trị an ninh, trật tự hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đột phá chiến lược chuyển đổi số, chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động, kết hợp nhuần nhuyễn chặt chẽ với truyền thống hiện đại cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao đã được Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đề ra.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các cục chức năng có liên quan triển khai các quy định về kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án, đồng thời giao Văn phòng Bộ Công an phát huy cao độ vai trò của tham mưu đôn đốc, Công an các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, sát sao, đưa việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong CAND tiếp tục lập nên kỳ tích, đột phá mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.