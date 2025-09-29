Bộ Công Thương nâng mục tiêu tăng trưởng thương mại điện tử lên 25,5%

Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản số 7291/BCT-KHTC gửi Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết 230/NQ-CP (10/8/2025) và Nghị quyết 226/NQ-CP (5/8/2025) của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Theo đó, kịch bản tăng trưởng của ngành Công Thương được xây dựng để góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.

Theo Bộ Công Thương, trong bức tranh chung này, thương mại điện tử nổi lên là điểm sáng nổi bật. Ngay từ đầu năm 2025, ngành thương mại điện tử đã đặt mục tiêu tăng trưởng 20 - 22%. Thực tế 8 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận tốc độ bứt phá 25 - 27%, cao hơn từ 3 - 7% so với dự kiến.

Căn cứ kết quả thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng ngành thời gian qua, Bộ Công Thương đã điều chỉnh kịch bản cho các tháng và quý còn lại của năm. Mục tiêu tăng trưởng thương mại điện tử B2C cả năm được nâng từ 20 - 22% lên 25,5%, với kỳ vọng quý III đạt 27,67% (cao hơn 5,67 điểm so với kịch bản cũ).

Cũng theo Bộ Công Thương, các hoạt động kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm vốn đã trở thành thông lệ, từ các chương trình giảm giá quy mô lớn đến các sự kiện thương mại địa phương, đóng vai trò như chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng.

Chính vì vậy, việc điều chỉnh kịch bản không chỉ dựa trên các con số quá khứ, mà còn tính đến các động lực thị trường mang tính mùa vụ, bảo đảm ngành thương mại điện tử có thể duy trì và vượt mục tiêu mới.

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng ngành thời gian qua, Bộ Công Thương xây dựng kịch bản tăng trưởng ước tính cho các tháng, quý còn lại của năm 2025 đối với lĩnh vực thương mại điện tử.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng thực tế được điều chỉnh từ 19% lên 20%. Tháng 7, thay vì 21% như dự báo ban đầu, tăng trưởng tháng này được nâng lên 25%. Tháng 8 và 9 tiếp tục duy trì mức cao 28%, so với 22% của kịch bản cũ, đưa tốc độ trung bình quý III/2025 lên 27,67%, vượt gần 6 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, ở quý IV, tháng 10 dự kiến đạt 32% so với 23% ban đầu; tháng 11 lên 34% thay vì 24% và tháng 12 chạm đỉnh 35% thay vì 28%. Nhờ đó, toàn quý IV/2025 được điều chỉnh lên mức tăng trưởng trung bình 33,67%, cao hơn gần 8 điểm so với dự báo cũ.