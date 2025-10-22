Bộ đôi BMW X4 và 5 Series giảm giá đến 480 triệu đồng tại đại lý, tiền dư ra đủ mua thêm Hyundai Grand i10 bản cao nhất

Một đại lý BMW tại miền Trung đang áp dụng chương trình giảm giá lên tới gần 500 triệu đồng đối với 2 mẫu xe gồm BMW X4 và BMW 5 Series.

BMW X4 M Sport giảm 480 triệu đồng

BMW X4 đang giảm giá 480 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, mẫu BMW X4 M Sport sản xuất năm 2023 đang được áp dụng mức giảm giá 480 triệu đồng. Giá xe thực tế từ mức niêm yết 2,999 tỷ đồng nay chỉ còn 2,519 tỷ đồng.

Ở thời điểm ra mắt năm 2022, giá bán công bố của xe ở mức 3,279 tỷ đồng. Như vậy, nếu so sánh ở thời điểm ra mắt, BMW X4 hiện đang rẻ hơn 760 triệu đồng. Số tiền này đủ để mua bản thấp nhất của một chiếc CUV cỡ C như Mazda CX-5 Deluxe (749 triệu đồng) hay Ford Territory Trend (762 triệu đồng).

Xe có kiểu dáng coupe thể thao khi mui sau vuốt xuống. Ảnh: Đại lý

BMW X4 là dòng xe gầm cao dáng coupe, được hãng xe Đức gọi tên là SAC (Sport Activity Coupe), phát triển chung nền tảng khung gầm với X3. Về vận hành, BMW X4 2023 sử dụng máy xăng I4 2.0L công suất 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300Nm, hộp số tự động 8 cấp.

BMW 5 Series giảm 240-465 triệu đồng

Trong khi đó, BMW 5 Series cũng đang được giảm giá. Bản 520i M Sport 2023 giá 2,359 tỷ đồng giảm 240 triệu đồng còn 2,119 tỷ đồng. Ở thời điểm ra mắt, xe có giá 2,969 tỷ đồng, cao hơn giá thực tế hiện nay 850 triệu đồng.

Bản 530i M Sport 2022 niêm yết 2,819 tỷ đồng, giảm 465 triệu đồng nay chỉ còn 2,354 tỷ đồng. Như vậy, mẫu xe này đã giảm tới 935 triệu đồng so với mức niêm yết 3,289 tỷ đồng thời điểm ra mắt năm 2021.

BMW 5 Series cũ đang giảm giá 240-465 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, BMW 520i M Sport 2022 sử dụng động cơ xăng tăng áp I4 2.0L cho công suất 184 mã lực, hộp số tự động Steptronic 8 cấp. Bản 530i M Sport vẫn sử dụng động cơ này nhưng có công suất lớn hơn ở mức 252 mã lực.

Hiện nay, BMW 5 Series đã ra mắt thế hệ mới hồi tháng 6 vừa qua. Xe có 3 phiên bản gồm 520i giá 2,589 tỷ đồng, 520i Premium giá 2,739 tỷ đồng và 530i M Sport giá 3,099 tỷ đồng