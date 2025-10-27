Bộ đôi dự án Noble Crystal: Bước tiến mới của Sunshine Group trên bản đồ bất động sản hàng hiệu Việt Nam

Trước đó, vào quý III/2024, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence của Sunshine Group đã gây tiếng vang lớn khi trở thành Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu WorldHotels, mở ra chuẩn sống 5 sao quốc tế giữa trung tâm Tây Hồ Tây.

Với ký kết mới nhất, Sunshine Group tiếp tục mở rộng bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu, trong đó dòng cao tầng Noble Crystal tại Hà Nội hiện có hai đại diện nổi bật: Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence ở "đất vàng" Ciputra và Noble Crystal Long Bien tại tâm điểm phát triển phía Đông Thủ đô.

Bước tiến chiến lược trên bản đồ bất động sản hàng hiệu Việt Nam

Trong bối cảnh Branded Residences đang ghi nhận tăng trưởng 210% tại Việt Nam sau một thập kỷ, nhưng nguồn cung chỉ chiếm chưa đến 1% do sự khắt khe về mặt tiêu chuẩn, hợp tác giữa Sunshine Group và BWH Hotels mang đến nhiều kỳ vọng lớn. Đặc biệt khi tiêu chuẩn vận hành được lựa chọn ở đây là WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất trong hệ thống BWH Hotels, với danh mục quản lý bao gồm các khách sạn và khu nghỉ dưỡng độc lập tốt nhất thế giới, vốn nổi tiếng với chất lượng vượt trội, dịch vụ đẳng cấp và những trải nghiệm độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân.

WorldHotels mang những giá trị "sống chuẩn Hotel-Like" 5 sao toàn cầu tới Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence và Noble Crystal Long Bien

Với bước đi hợp tác cùng Sunshine Group, những giá trị vận hành và trải nghiệm ấy được kỳ vọng sẽ chuyển hóa từ không gian nghỉ dưỡng sang không gian sống thường nhật, kiến tạo những dự án nhà ở hàng hiệu mang chuẩn 5 sao đích thực cho người dùng cuối.

Được phát triển theo tiêu chuẩn vượt trội dành cho "người dùng cuối", hai "siêu phẩm" Noble Crystal có gì đáng chú ý?

Tọa lạc giữa "trái tim" khu đô thị quốc tế Ciputra, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence sở hữu địa thế hiếm có với tầm view panorama sông Hồng - Hồ Tây, cùng 4 mặt tiền khoáng đạt, liền kề công viên 65ha lớn bậc nhất Hà Nội.

Là dự án căn hộ hàng hiệu đầu tiên tại khu đô thị này, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence được đầu tư "mạnh tay" với loạt giải pháp vật liệu và công nghệ tiên tiến được "may đo" theo nhu cầu của giới tinh hoa: từ công nghệ "giấu bếp" dưới mặt ceramic (giúp chống xước, kháng khuẩn với độ bền vĩnh cửu); đèn âm trần Spotlight với chỉ số hoàn màu cao nhất chuyên dùng cho khách sạn 5 - 6 sao; bể bơi tư gia sử dụng công nghệ cát nén tự nhiên, đến đá bán quý Lemurian Blue ốp toàn bộ mặt ngoài - loại vật liệu thường chỉ dùng cho các chi tiết nội thất cao cấp riêng lẻ…

Đây cũng là một trong số ít dự án có gần 90% sản phẩm là căn hộ Sky Villa thông tầng, được ví như những dinh thự triệu USD xa xỉ trên không của Dubai với diện tích thông thuỷ từ hơn 130m2 đến hơn 600m2, trong đó căn lớn nhất tới 5 phòng ngủ, tích hợp sân vườn và hồ bơi riêng lên đến 144m².

Dự án bàn giao nội thất hàng hiệu từ các thương hiệu xa xỉ toàn cầu, tích hợp hệ thống Smart Home - Smart Living tiên tiến, cùng gói hoàn thiện "may đo" cao cấp.

Cùng với đó là hơn 50 tiện ích cao cấp như: tổ hợp giải trí mặt đất với không gian biển hồ 0,5 km; tuyến phố mua sắm trên không dài bậc nhất Tây Hồ Tây; tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây như du thuyền giữa tầng không với nhà hàng 6 sao duy nhất khu vực Tây Hồ Tây do Sunset Hospitality Group (SHG) - thương hiệu danh tiếng hàng đầu Dubai vận hành…

Tổ hợp tiện ích tầng mái tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence với bể bơi vô cực, nhà hàng 6 sao theo phong cách Dubai

Nếu Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence ghi dấu ấn mạnh mẽ ở phía Tây, thì tại phía Đông, Noble Crystal Long Bien đang dẫn đầu phân khúc Branded Residences với vị trí đắc địa gần sân golf Long Biên và cầu Trần Hưng Đạo, cùng bộ sưu tập Sky Villas được kiến tạo theo chuẩn cao cấp nhất của bất động sản hạng sang. 100% Sky Villa tại đây sở hữu bể bơi riêng và vườn cảnh tư gia, thang máy riêng cho từng căn (duy nhất 1 căn/tầng, 7 căn/trục thang), cùng hệ thống an ninh đa lớp tiên tiến, thiết lập chuẩn sống riêng tư tuyệt đối cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Noble Crystal Long Bien sở hữu vị trí đắc địa gần sân golf Long Biên và cầu Trần Hưng Đạo, gồm 2 tòa tháp cao 17 tầng, quy tụ hơn 400 Sky Villa hàng hiệu độc bản.

Hệ tiện ích 5 sao tại đây được quy hoạch đồng bộ và vận hành theo chuẩn quốc tế, kiến tạo một quần thể sống, nghỉ dưỡng, giải trí đa trải nghiệm: Từ tổ hợp mặt đất với công viên, đường dạo bộ, tới tâm điểm thương mại và tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện tại 3 tầng khối đế…

Đây cũng là dự án tiên phong trong phân khúc hạng sang được đầu tư hàng loạt tiện ích dành riêng cho siêu xe như công nghệ đỗ xe tự động ứng dụng AI & Robotics, thang máy riêng cho xe sang, dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh chuẩn khách sạn 5 sao…





Theo đánh giá của giới chuyên môn, khi hai dự án nói trên đi vào vận hành, sự kết hợp giữa triết lý "giá trị thực" của Sunshine Group và chuẩn vận hành quốc tế từ WorldHotels sẽ thiết lập chuẩn sống 5 sao mới, đồng thời đánh dấu bước tiến của bất động sản hàng hiệu Việt Nam trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

Ánh Dương