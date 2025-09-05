Bộ đôi siêu hạ tầng quốc gia đưa Khánh Hoà cất cánh

Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa - nơi đang từng bước hình thành bộ đôi hạ tầng chiến lược gồm sân bay quốc tế Cam Ranh và Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh - dự án vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khi đi vào vận hành, sự kết nối liền mạch giữa hàng không và hàng hải được kỳ vọng sẽ tạo bệ phóng cho hệ sinh thái du lịch – giải trí - logistics quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Á trong tương lai gần.

Bắc Cam Ranh mới - nơi hội tụ những tuyến giao thông chiến lược

Nằm trên trục du lịch trọng điểm miền Trung, Khánh Hòa sở hữu những lợi thế thiên nhiên mà không nhiều địa phương có được: biển sâu, bờ cát dài, khí hậu ôn hòa quanh năm, kết nối dễ dàng cả Bắc - Nam - Tây Nguyên. Những năm gần đây, địa phương này chứng kiến tốc độ phục hồi và tăng trưởng ấn tượng trong ngành du lịch, với hơn 12,8 triệu lượt khách trong 8 tháng đầu năm 2025, trong đó khách quốc tế vượt 3,7 triệu lượt, chiếm hơn 30% tổng lượng khách đến.

Song song với tiềm năng tự nhiên, điểm nổi bật đưa Khánh Hòa cất cánh chính là năng lực tiếp cận thuận tiện, trong đó phường Bắc Cam Ranh (mới) là điểm then chốt. Nơi đây hiện cùng lúc sở hữu hai đầu mối hạ tầng quốc tế: sân bay quốc tế Cam Ranh với hơn 70 đường bay đang hoạt động, và Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh - dự án vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, có quy mô gần 150 ha gồm cả phần đất và mặt nước.Với thiết kế cầu cảng dài 420m, tiếp nhận tàu khách trọng tải đến 225.000 GT - tiêu chuẩn cao nhất hiện nay trong ngành tàu biển quốc tế, dự án còn có nhà ga hành khách hiện đại rộng 22.000m², công suất dự kiến lên đến 300.000 - 500.000 khách mỗi năm. Vị trí tiếp giáp sân bay chỉ 5 phút di chuyển, đồng thời kết nối liền mạch với cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt xuyên Việt đã đưa Bắc Cam Ranh trở thành điểm giao cắt đa tầng của cả hàng không, hàng hải và đường bộ.

Phối cảnh Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh tại CaraWorld

Không chỉ đóng vai trò đón khách, Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh còn là động lực tăng trưởng mới cho chuỗi cung ứng dịch vụ, bán lẻ, vận tải biển, logistics và thương mại. Quan trọng hơn, bến cảng sẽ đưa Cam Ranh lên bản đồ trung chuyển chiến lược của "hải trình vàng" châu Á, nối liền các điểm đến như Singapore, Hong Kong, Philippines, Australia và Việt Nam.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng khốc liệt, sự cộng hưởng giữa sân bay và cảng biển quốc tế mang đến cho Khánh Hòa lợi thế so sánh đặc biệt. Những điểm đến du lịch biển nổi tiếng trong khu vực như Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia) hay Cebu (Philippines) đều khai thác song song đường hàng không và đường biển để thu hút khách quốc tế. Sự xuất hiện của bến cảng Cam Ranh vì vậy được coi là "mảnh ghép còn thiếu" để Bắc Cam Ranh bước vào nhóm các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mới của Đông Nam Á.

Bước nhảy vọt của CaraWorld và dấu ấn tiên phong của doanh nghiệp Việt

Nếu sân bay và cảng biển là hạ tầng chiến lược, thì siêu đô thị CaraWorld 800ha tại trung tâm Bãi Dài chính là dự án điểm nhấn thúc đẩy hình ảnh địa phương cho Bắc Cam Ranh. Dự án do KN Cam Ranh - công ty thành viên của Tập đoàn KN Holdings, một trong những doanh nghiệp tư nhân phát triển ổn định và bền vững tại Việt Nam, đầu tư phát triển. CaraWorld không chỉ là tổ hợp nghỉ dưỡng "all-in-one" quy mô lớn, mà còn là minh chứng cho vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong việc đồng hành cùng quốc gia tái định hình vị thế điểm đến.

Không chỉ dừng lại ở những con số về công suất hay doanh thu, cảng biển và sân bay còn mở ra những trải nghiệm du lịch chưa từng có. Một du khách có thể buổi sáng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, buổi trưa thưởng ngoạn trên bãi biển Bãi Dài, chiều lên du thuyền khám phá vịnh Cam Ranh và tối tận hưởng nhịp sống sôi động trong lòng CaraWorld. Chính sự liền mạch này sẽ tạo nên "bản sắc trải nghiệm" riêng cho Khánh Hòa, khác biệt với những điểm đến khác trong khu vực.

KN Golf Link đã đi vào hoạt động và là điểm đến yêu thích của "golfer" quốc tế

Với hệ sinh thái tích hợp gồm casino, sân golf 27 hố liền biển chuẩn quốc tế, chuỗi resort 5 sao, công viên nước, beach lounge và khu phố thương mại, CaraWorld đang tạo nên một quần thể an cư – nghỉ ngơi- vui chơi giải trí - trải nghiệm toàn diện, nơi mỗi du khách không chỉ lưu trú mà còn được đa dạng hóa trải nghiệm.

Việc đưa bến cảng quốc tế vào ngay giữa lòng dự án không chỉ là bước hoàn thiện hệ sinh thái, mà còn là bước ngoặt quan trọng mang tính chiến lược. Cảng biển và sân bay giúp CaraWorld trở thành một trong số rất ít điểm đến tại Việt Nam có thể tiếp cận dễ dàng bằng cả đường biển và đường hàng không - lợi thế từng chỉ xuất hiện ở những điểm đến hàng đầu như Bali, Phuket hay Cebu.

Mỗi chuyến tàu cập bến không chỉ dừng lại ở điểm đến, mà còn mở ra một hành trình mang tinh thần địa phương, hiện đại và quốc tế. Ngay từ Cổng chào CaraWorld - biểu tượng kiến trúc độc đáo, du khách đã được dẫn lối vào một không gian trải nghiệm đa chiều, nơi giao thoa giữa vẻ đẹp bản địa, dịch vụ chuẩn quốc tế và cảm hứng sáng tạo.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển đô thị thông minh, kinh tế tăng trưởng bền vững và chất lượng sống người dân được nâng cao. Trong hành trình ấy, Bắc Cam Ranh với sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế và siêu đô thị CaraWorld đang nổi lên như điểm nhấn tiêu biểu cho mục tiêu phát triển của địa phương.