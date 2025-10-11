Bộ đôi thẻ VPBank Visa Infinite – Tuyên ngôn phong cách sống của giới thượng lưu

VPBank Private là biểu tượng của hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi hội tụ đội ngũ cố vấn đẳng cấp quốc tế và các giải pháp hoạch định, quản lý tài sản tối ưu, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình gìn giữ và phát triển những giá trị thịnh vượng trường tồn.

Trong hành trình không ngừng kiến tạo giá trị vượt trội đó, bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite với những đặc quyền thượng lưu và trải nghiệm sống đỉnh cao chắc chắn sẽ không chỉ mang đến cho các khách hàng triệu đô một trải nghiệm xứng tầm mà còn kiến tạo dấu ấn di sản và bồi đắp những giá trị thịnh vượng bền vững cho mai sau. Khi đẳng cấp không chỉ nằm ở tài sản, mà còn ở trải nghiệm, VPBank Private Visa Infinite – dành riêng cho những người dẫn đầu.

Dấu ấn của sự trường tồn – bền vững

Bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite được thiết kế với hai sắc màu chủ đạo xanh ngọc đậm và vàng bạch kim, nổi bật ở trung tâm là biểu tượng hoa thịnh vượng, tạo nên sự thanh lịch, sang trọng và quyền lực.

Điểm nhấn của bộ thẻ nằm ở chất liệu thép hợp kim hàng không, hợp chất có tính chịu lực tốt, độ bền và khả năng chống ăn mòn cao, đặc biệt thân thiện với môi trường. Việc ứng dụng chất liệu này vào thiết kế thẻ không chỉ thể hiện tư duy công nghệ tiên phong, mang đến trải nghiệm sử dụng khác biệt và vẻ ngoài sang trọng mà còn là bước tiến hướng tới tài chính xanh bền vững khi thẻ có độ bền vượt trội, giảm thiểu thay thế, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững.

Ông Phùng Duy Khương- Phó tổng giám đốc thường thực kiêm Giám đốc khối KHCN VPBank cho biết: "Bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite không chỉ là bước tiến trong chiến lược nâng tầm trải nghiệm khách hàng cao cấp mà còn thể hiện cam kết của VPBank trong việc mang đến những sản phẩm tài chính xứng tầm, cá nhân hóa, giúp khách hàng kiến tạo dấu ấn di sản, bồi đắp giá trị thịnh vượng bền vững cho thế hệ sau."

Thẻ tín dụng VPBank Private Visa Infinite – đặc quyền đỉnh cao, thiết kế riêng biệt

Không đơn thuần là công cụ thanh toán, bộ đôi thẻ VPBank Private là cánh cửa mở ra thế giới đặc quyền tinh hoa – nơi mỗi giao dịch đều gắn liền với trải nghiệm đẳng cấp dành riêng cho khách hàng triệu đô. Sở hữu tấm thẻ tín dụng VPBank Private đồng nghĩa với việc được nâng tầm trải nghiệm cùng loạt dịch vụ cá nhân hóa toàn cầu. Trong đó, nổi bật như sử dụng hơn 1.300 phòng chờ thương gia tại 130 quốc gia trên thế giới, dễ dàng nâng hạng vé máy bay thương gia trên toàn cầu hoàn toàn miễn phí.

Thẻ tín dụng VPBank Private nâng tầm trải nghiệm cùng loạt dịch vụ cá nhân hóa toàn cầu

Không chỉ vậy, chủ thẻ tín dụng VPBank Private cũng được hỗ trợ làm thủ tục sân bay toàn cầu, có xe đưa đón sân bay thế giới trong phạm vi 100km hay sử dụng dịch vụ trợ lý cá nhân cao cấp. Đây là dịch vụ chăm sóc và đồng hành trong mọi mặt đời sống của khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, dễ dàng tiếp cận những trải nghiệm dịch vụ độc quyền trên toàn thế giới.

VPBank cũng triển khai các gói bảo hiểm du lịch toàn cầu, hỗ trợ khách hàng chi trả chi phí y tế khẩn cấp ở nước ngoài hoặc hủy, hoãn chuyến bay, hành lý thất lạc, tai nạn cá nhân nhằm mang đến một hành trình di chuyển trọn vẹn và an tâm tuyệt đối.

Bên cạnh những trải nghiệm cá nhân hóa toàn cầu, thẻ tín dụng VPBank Private cũng kiến tạo những đặc quyền đẳng cấp, mang đến trải nghiệm sống tinh hoa: dành tặng đêm nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort 5 sao trên toàn quốc dành cho 2 người; trải nghiệm du thuyền phục vụ riêng cho 2 người với đầu bếp 5 sao tại TP Hồ Chí Minh hoặc Hạ Long dành cho 10 khách hàng chi tiêu cao nhất mỗi năm. Đây được xem như một một món quà tri ân xứng tầm đẳng cấp mà ngân hàng gửi tặng cho khách hàng.

Chủ thẻ được tích điểm không giới hạn trên mọi giao dịch, đặc biệt được nhân đôi số điểm tích lũy khi chi tiêu tại nước ngoài với mức phí giao dịch ngoại tệ vô cùng hấp dẫn, chỉ 1%.

Thẻ ghi nợ quốc tế - điểm chạm đặc quyền thượng lưu

Nếu như thẻ tín dụng hướng đến nhóm đặc quyền cao cấp toàn cầu thì chủ thẻ ghi nợ quốc tế sẽ được trải nghiệm đa dạng những quyền lợi thượng lưu về y tế, giáo dục, thể thao... Chủ thẻ chính sẽ được sử dụng dịch vụ trợ lý cá nhân cao cấp toàn cầu mang đến trải nghiệm cá nhân hóa toàn diện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Private – điểm chạm thượng lưu về y tế, giáo dục, thể thao

Không dừng ở đó, VPBank cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho nhóm khách hàng này như: giảm 1 triệu đồng khi thăm khám tại các bệnh viện Vinmec, Việt Pháp, Thu Cúc…; giảm 50% lệ phí đăng ký thi IELTS, TOEFL, SAT, GMAT…; giảm 50% phí chơi golf tại nhiều sân golf trên toàn quốc. Tất cả nhằm kiến tạo một phong cách sống đỉnh cao, bền vững và đầy cảm hứng.

Chính sách hoàn tiền không giới hạn tới 2% cho mọi giao dịch chi tiêu ăn uống, mua sắm, giáo dục, y tế, bảo hiểm… trong nước cũng là một điểm nổi bật của thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Private. Với các chi tiêu nước ngoài, VPBank cũng miễn phí hoàn toàn phí chuyển đổi giao dịch ngoại tệ. Ngân hàng cũng miễn phí thường niên cho chủ thẻ chính thuộc phân khúc Private.

Có thể nói, bộ đôi thẻ VPBank Private là sự kết hợp hoàn hảo, được ngân hàng thiết kế riêng cho từng mục đích, nhu cầu tinh tế và đa dạng của nhóm khách hàng tinh hoa. Bộ đôi thẻ chính là tuyên ngôn về sự vững chắc, bền bỉ và đẳng cấp, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng triệu đô. Và VPBank Private sẽ kiến tạo đặc quyền và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình gìn giữ những giá trị thịnh vượng trường tồn.