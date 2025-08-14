Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo "nóng" trước thềm năm học mới

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản về việc Cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục - Đào tạo cho hay, theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Toà án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý đối với trẻ em, học sinh, sinh viên (HSSV), thông báo bị liên quan đến vụ án đang được điều tra rồi yêu cầu thông báo cho gia đình chuyển tiền chuộc người với tên gọi là “bắt cóc online”.

Trong đó, cá biệt có vụ việc đối tượng dụ dỗ, hướng dẫn trẻ em di chuyển từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để đến các địa phương giáp biên sang Campuchia “du lịch”.

Các đối tượng đưa ra thông tin sai sự thật, tạo áp lực tâm lý, yêu cầu nạn nhân di chuyển đến địa điểm khác, cắt liên lạc với gia đình và quay video call.

Địa điểm nơi một nam sinh bị bắt cóc online - Ảnh: Người lao động

Sau đó, chúng gửi hình ảnh, clip tới gia đình để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh để tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng tránh các hành vi lừa đảo. Các trường cần thông báo công khai số điện thoại của cảnh sát khu vực, công an phường/xã và đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Ngoài ra, các đơn vị được yêu cầu tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên; kịp thời phát hiện trường hợp nghỉ học không lý do, học tập sa sút hoặc có biểu hiện bất thường để phối hợp xử lý. Việc cập nhật thông tin liên tục giữa nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng được xác định là biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự.