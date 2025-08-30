Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

30-08-2025 - 06:58 AM | Xã hội

Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Chiều 29-8, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (phải) trao quyết định bổ nhiệm của Bộ Chính trị cho ông Phạm Gia Túc. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị công bố. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung...

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Gia Túc nhận trọng trách mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị ông Phạm Gia Túc tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư giao.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú tin tưởng sâu sắc rằng, tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và cá nhân ông Phạm Gia Túc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng ông Lê Hoài Trung và ông Phạm Gia Túc

Bày tỏ niềm vinh dự, sự cảm ơn sâu sắc khi được Bộ Chính trị bổ nhiệm trọng trách mới, tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc phát biểu nhấn mạnh, nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trong bối cảnh Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tập trung chỉ đạo nhiều quyết sách lớn, chiến lược, mang tính cách mạng để phát triển đất nước nhanh và bền vững; các cấp, các ngành đang tập trung cao độ tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Phạm Gia Túc ý thức rất rõ vai trò, trách nhiệm và sự tin tưởng, kỳ vọng của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư đối với Văn phòng Trung ương Đảng.

Bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 3.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Phạm Gia Túc khẳng định sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đem hết tâm sức của mình để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân; kế thừa những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm của Văn phòng Trung ương Đảng đã gây dựng, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua của ông Lê Minh Hưng, ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Lê Hoài Trung để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện đầy đủ 21 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ Chính trị giao.

Tiếp tục thực hiện lộ trình "nâng cấp", "nâng tầm" Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần thực hiện tốt chức năng là Cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của đất nước, mà trọng tâm, quan trọng và cấp bách là thực hiện những Nghị quyết mang tính trụ cột để phát triển đất nước; tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Theo Thế Dũng

Người lao động

