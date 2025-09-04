Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 31/8

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì Hội nghị.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 31/8/2025 theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh đã công bố 09 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đều có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2025, cụ thể:

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Hân, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ.

2. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Khánh Lương, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và bình đẳng giới, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ.

3. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Đạo, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ.

4. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Thu Huyền, nguyên Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ Nội vụ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao các Quyết định.

5. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Doãn Đức Hảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và bình đẳng giới, Bộ Nội vụ.

6. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đối với ông Bùi Huy Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ kể từ ngày 01/9/2025.

7. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước đối với ông Vũ Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước kể từ ngày 01/9/2025.

8. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Minh Châu, chuyên viên chính Vụ Tổ chức - biên chế, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và phân công nhiệm vụ Thư ký Bộ trưởng kể từ ngày 01/9/2025.

9. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Công Hùng, chuyên viên chính Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Nội vụ.