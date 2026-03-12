Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ nổ nhà máy Phốt pho vàng

12-03-2026 - 09:01 AM | Xã hội

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với địa phương để giám sát và đưa nhà máy Phốt pho vàng ở Lào Cai vào kế hoạch kiểm tra.

Tại cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 11-3, bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong thời gian vừa qua, đã xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất phốt pho tại Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam. Cụ thể, sự cố là hiện tượng nổ vỏ kép vùng tinh chế trong quá trình sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường để kiểm tra.

UBND tỉnh Lào Cai cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời triển khai khẩn trương các hoạt động nhằm khắc phục sự cố, cũng như bảo đảm an toàn môi trường cho sản xuất và khu vực xung quanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai cũng đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá hiện trạng, làm việc với công ty để hướng dẫn xử lý sau khi xảy ra sự cố môi trường. Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường của Sở đã tiến hành lấy mẫu không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, kết quả quan trắc cho thấy đa phần các chỉ tiêu chất lượng không khí hiện đã nằm trong quy chuẩn cho phép, chỉ còn một số thông số bụi tổng thể vượt ngưỡng.

Đến nay, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai cho thấy công tác xử lý sau sự cố về cơ bản đã hoàn thành. Khu vực xảy ra sự cố hiện không còn hiện tượng phát tán như trước. Doanh nghiệp cũng đã tiếp tục triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường và kiểm tra, đánh giá hậu quả sau sự cố.

Bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, cho biết trong thời gian tới, cơ quan môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để giám sát, theo dõi kịp thời, nắm bắt tình hình và đưa cơ sở vào kế hoạch kiểm tra tiếp theo.

Trước đó, khoảng 12 giờ 22 ngày 23-2, tại khu vực cổng số 2 của lò sản xuất phốt pho trong Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho, sau sự cố, phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế.

Vụ nổ khiến một phần mái tôn của nhà xưởng thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một tử thi trên mái tôn của nhà xưởng thành phẩm.

Theo Thùy Linh

Người lao động

