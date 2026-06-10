Bỏ nước ngọt để uống 1 loại nước "lành mạnh hơn", người đàn ông 28 tuổi bất ngờ phải cấp cứu: "Đến muộn chút nữa có thể không qua khỏi"

Tiểu Vũ (tên đã được thay đổi), 28 tuổi, là một lập trình viên tại Trung Quốc. Trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ cho biết Tiểu Vũ thuộc nhóm béo phì nặng và có nhiều yếu tố nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Người đàn ông này quyết định từ bỏ nước ngọt có ga, chuyển hoàn toàn sang uống nước ép trái cây nguyên chất.

Anh cho rằng nước ép được làm từ trái cây tươi nên chắc chắn tốt cho sức khỏe hơn nước ngọt hay trà sữa.

Từ đó, trên bàn làm việc của Tiểu Vũ luôn có sẵn một chai nước ép cỡ lớn. Khi khát, anh uống nước ép. Khi đói, anh cũng uống nước ép. Những đêm tăng ca cần tỉnh táo, nước ép tiếp tục là lựa chọn quen thuộc. Trong suốt 6 tháng, lượng nước ép tiêu thụ của anh lên tới khoảng 2 lít mỗi ngày.

Ban đầu, Tiểu Vũ không nhận thấy điều gì bất thường. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh bắt đầu thường xuyên khát nước, đi tiểu nhiều lần trong ngày và cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn trước.

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Đáng chú ý, cân nặng của anh giảm đáng kể. Trong vòng 6 tháng, Tiểu Vũ giảm gần 9 kg. Nhiều đồng nghiệp cho rằng anh đã giảm cân thành công nhờ thay đổi lối sống, còn bản thân anh cũng tin rằng việc uống nước ép đang mang lại hiệu quả tích cực.

Mọi chuyện chỉ thực sự trở nên nghiêm trọng khi một ngày, sau đêm làm việc kéo dài, Tiểu Vũ đột ngột xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn nhiều, đau bụng dữ dội, thở nhanh và sâu, kèm theo cảm giác choáng váng, mất phương hướng.

Được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu, các xét nghiệm cho thấy đường huyết của anh tăng ở mức rất cao. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm toan ceton do tiểu đường - biến chứng cấp tính xảy ra khi cơ thể thiếu insulin nghiêm trọng, khiến chất béo bị phân hủy quá mức và tạo ra các thể ceton gây nhiễm toan máu.

"Nếu đến muộn hơn nữa, bệnh nhân có thể đã không qua khỏi", bác sĩ cấp cứu nhận định.

May mắn được điều trị kịp thời, Tiểu Vũ qua cơn nguy kịch và được xác định mắc bệnh tiểu đường.

Nước ép trái cây có làm tăng đường huyết?

Theo các chuyên gia, trường hợp của Tiểu Vũ phản ánh một suy nghĩ khá phổ biến hiện nay: cho rằng uống nước ép trái cây tương đương với ăn trái cây tươi.

Trên thực tế, khi trái cây được ép lấy nước, phần lớn chất xơ bị loại bỏ. Trong khi đó, chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường.

Khi ăn một quả táo nguyên quả, người ăn phải nhai, đồng thời lượng chất xơ trong quả giúp đường được hấp thu từ từ hơn. Ngược lại, một ly nước ép có thể chứa lượng đường từ nhiều quả trái cây nhưng lại rất dễ uống trong thời gian ngắn. Điều này khiến đường huyết tăng nhanh hơn so với khi ăn trái cây nguyên quả.

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Các tổ chức dinh dưỡng quốc tế cũng khuyến cáo rằng dù là nước ép 100% trái cây, loại đồ uống này vẫn chứa lượng đường tự nhiên đáng kể và không thể thay thế hoàn toàn trái cây nguyên quả trong chế độ ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không thể quy kết nước ép trái cây là nguyên nhân duy nhất gây bệnh cho Tiểu Vũ.

Tình trạng béo phì kéo dài, ít vận động, thức khuya thường xuyên, áp lực công việc và chế độ ăn uống mất cân đối đều là những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn tới tình trạng kháng insulin và đái tháo đường tuýp 2.

Trong trường hợp này, việc tiêu thụ lượng lớn nước ép mỗi ngày có thể đã góp phần làm tăng gánh nặng chuyển hóa trên nền các yếu tố nguy cơ vốn đã tồn tại từ trước.

Làm thế nào để ổn định đường huyết, phòng bệnh tiểu đường?

Trong chế độ uống hàng ngày, nước lọc vẫn là lựa chọn tối ưu. Các loại đồ uống không đường cũng có thể được sử dụng thay thế trong một số trường hợp. Với trái cây, thay vì ép lấy nước, nên ưu tiên ăn nguyên quả để tận dụng lượng chất xơ tự nhiên, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và tạo cảm giác no lâu hơn. Ngay cả nước ép trái cây 100% cũng không nên tiêu thụ quá nhiều vì vẫn chứa lượng đường đáng kể.

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Một số chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ưu tiên ăn rau trước, tiếp đến là thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, đậu và cuối cùng mới đến các thực phẩm giàu tinh bột như cơm, bánh mì hoặc mì. Cách ăn này giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn.

Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống năng động đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết và sức khỏe chuyển hóa. Người trưởng thành nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động thể chất cường độ vừa phải như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội. Đối với những người làm việc văn phòng, cần hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài bằng cách đứng dậy vận động hoặc đi lại vài phút sau mỗi giờ làm việc.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng giấc ngủ đầy đủ và việc kiểm soát cân nặng hợp lý là những yếu tố không thể bỏ qua. Thức khuya kéo dài, căng thẳng thường xuyên và tình trạng thừa cân, béo phì đều có thể làm gia tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và đái tháo đường. Vì vậy, một lối sống lành mạnh, cân bằng và duy trì trong thời gian dài mới là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Theo Toutiao