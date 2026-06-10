Sân vận động đầu tiên trong lịch sử 3 lần khai mạc World Cup có gì đặc biệt?

Lúc 0h30 ngày 12/6 (giờ Việt Nam), cả thế giới sẽ hướng về Mexico , nơi sân vận động Estadio Azteca chính thức mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026. Không chỉ là một địa điểm thi đấu, Azteca từ lâu đã trở thành một biểu tượng, một "thánh đường" mang trong mình những trang sử lộng lẫy nhất của bóng đá thế giới.

Sân vận động Estadio Banorte

Với việc được lựa chọn là nơi diễn ra lễ khai mạc và trận đấu mở màn của World Cup 2026, Estadio Azteca đã chính thức thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử ba lần đăng cai các kỳ World Cup (1970, 1986 và 2026). Trong khi nhiều sân vận động hiện đại được xây mới với kinh phí hàng tỷ USD, FIFA vẫn chọn Azteca như một sự tôn vinh tối thượng dành cho giá trị lịch.

Nơi đây từng là chứng nhân lịch sử cho khoảnh khắc đăng quang của hai "Vua bóng đá" vĩ đại nhất. Năm 1970, Pele cùng thế hệ vàng của tuyển Brazil đã nâng cao chiếc cúp báu vật Jules Rimet tại đây. 16 năm sau, năm 1986, đến lượt Diego Maradona chèo lái con thuyền Argentina bước lên đỉnh vinh quang thế giới.

Estadio Azteca chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới năm 1986

Hình ảnh diễn ra năm 1986

Hình ảnh từ năm 1970

Đối với người hâm mộ bóng đá, Azteca là nơi lưu giữ những ký ức mang tính biểu tượng bậc nhất. Chính tại mặt cỏ này, trong trận tứ kết nghẹt thở giữa Argentina và Anh tại World Cup 1986, Diego Maradona đã để lại hai khoảnh khắc bất tử chỉ trong vòng 4 phút. Đó là bàn thắng đầy tranh cãi mang tên "bàn tay của chúa", và ngay sau đó là cú solo ngoạn mục qua hàng loạt danh thủ Anh để tạo nên "bàn thắng của thế kỷ". Sẽ không có một sân vận động nào trên thế giới sở hữu sự đan xen kỳ diệu giữa tranh cãi và thiên tài đậm nét như Azteca.

Không chỉ có bề dày lịch sử, Estadio Azteca còn là một "pháo đài" đáng sợ đối với bất kỳ đội bóng làm khách nào nhờ vào những đặc tính tự nhiên và kiến trúc độc đáo. Sân tọa lạc ở độ cao lên tới 2.200 mét so với mực nước biển. Ở điều kiện này, không khí loãng và quan trọng nhất là vắt kiệt thể lực của các cầu thủ. Mặt sân được thiết kế đào sâu xuống dưới lòng đất gần 9 mét. Thiết kế này biến khán đài với sức chứa hiện tại hơn 87.000 chỗ ngồi trở thành một chiếc phễu khổng lồ, giữ lại toàn bộ âm thanh gầm vang từ cổ động viên, tạo ra một áp lực tâm lý khủng khiếp dội xuống đầu đối thủ.

Sân được thiết kế độc đáo

Để chuẩn bị cho World Cup 2026, Estadio Azteca đã trải qua những đợt nâng cấp quy mô lớn nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA về công nghệ và trải nghiệm khán giả, nhưng cấu trúc cốt lõi và linh hồn của sân vẫn được giữ vẹn nguyên.

Ảnh: Getty