Bắt "nóng" kẻ trộm 800 Euro của du khách Tây Ban Nha ở Hội An Tây

Ngày 10-6, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây đã nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản của một du khách nước ngoài, thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 8-6, Công an phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của ông I.O.L. (SN 1982, quốc tịch Tây Ban Nha), đang lưu trú tại một cơ sở trên địa bàn, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Tổng giá trị tài sản bị mất là 800 Euro (khoảng 24 triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Chỉ sau chưa đầy 15 tiếng điều tra, đến khoảng 8 giờ ngày 9-6, lực lượng công an đã xác định và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là H.L.D. (SN 1988, trú TP Đà Nẵng).

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số tiền 800 Euro, gồm 16 tờ mệnh giá 50 Euro, khi đối tượng chưa kịp tẩu tán hoặc sử dụng.

Hiện Công an phường Hội An Tây đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.