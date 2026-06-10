Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt "nóng" kẻ trộm 800 Euro của du khách Tây Ban Nha ở Hội An Tây

| | Sống

Nam thanh niên ở TP Đà Nẵng đột nhập vào nơi lưu trú, lấy trộm 800 Euro của một vị du khách người Tây Ban Nha đã bị bắt giữ.

Ngày 10-6, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây đã nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản của một du khách nước ngoài, thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Bắt "nóng" kẻ trộm 800 Euro của du khách Tây Ban Nha ở Hội An Tây - Ảnh 1.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 8-6, Công an phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của ông I.O.L. (SN 1982, quốc tịch Tây Ban Nha), đang lưu trú tại một cơ sở trên địa bàn, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Tổng giá trị tài sản bị mất là 800 Euro (khoảng 24 triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Chỉ sau chưa đầy 15 tiếng điều tra, đến khoảng 8 giờ ngày 9-6, lực lượng công an đã xác định và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là H.L.D. (SN 1988, trú TP Đà Nẵng).

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số tiền 800 Euro, gồm 16 tờ mệnh giá 50 Euro, khi đối tượng chưa kịp tẩu tán hoặc sử dụng.

Hiện Công an phường Hội An Tây đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trộm vàng trị giá 280 triệu đồng, "nữ quái” sa lưới chỉ sau vài giờ

Theo Trần Thường

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi trường được ví là "Harvard của Việt Nam" tăng học phí, cao nhất lên tới 88 triệu đồng/năm: Ngành học gì đắt giá như vậy?

Ngôi trường được ví là "Harvard của Việt Nam" tăng học phí, cao nhất lên tới 88 triệu đồng/năm: Ngành học gì đắt giá như vậy? Nổi bật

MỚI NHẤT: Những vật "bất ly thân" của sĩ tử và danh sách vật dụng cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2026

MỚI NHẤT: Những vật "bất ly thân" của sĩ tử và danh sách vật dụng cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2026 Nổi bật

Trích 30k/ngày vào "quỹ mua vàng", mẹ 2 con ở TP.HCM gom tiền lẻ để mua vàng tích sản theo cách ít ai nghĩ tới

Trích 30k/ngày vào "quỹ mua vàng", mẹ 2 con ở TP.HCM gom tiền lẻ để mua vàng tích sản theo cách ít ai nghĩ tới

14:10 , 10/06/2026
Messi thống trị danh sách cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử World Cup, Ronaldo còn chẳng lọt Top 10

Messi thống trị danh sách cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử World Cup, Ronaldo còn chẳng lọt Top 10

14:06 , 10/06/2026
Ca khúc World Cup vĩ đại nhất lịch sử

Ca khúc World Cup vĩ đại nhất lịch sử

13:47 , 10/06/2026
Điều gì tạo nên một chương trình song ngữ chất lượng?

Điều gì tạo nên một chương trình song ngữ chất lượng?

13:30 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên