Tài khoản Sacombank của người phụ nữ SN 1996 có giao dịch 600 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Ngày 09/6/2026, Công an xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của chị Lê Thị Mỹ An (SN 1996, trú khu Nghĩa Trung, xã Đại Lộc) về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 600 triệu đồng do người khác chuyển đến.

Theo nội dung trình báo, ngày 08/6/2026, tài khoản của chị Mỹ An mở tại Ngân hàng Sacombank nhận được số tiền 600 triệu đồng từ một người tên Nguyễn Thị Yến. Qua kiểm tra, phát hiện không có giao dịch, quan hệ vay mượn hay thỏa thuận nào liên quan đến khoản tiền trên, chị Mỹ An đã chủ động liên hệ ngân hàng để đề nghị phong tỏa. Sau đó, chị đến Công an xã Đại Lộc trình báo và được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.﻿

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Lộc đã phối hợp với Công an phường Đồng Phú tiến hành xác minh. Kết quả xác định bà Nguyễn Thị Yến chuyển nhầm số tiền trên trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng.

Sau khi có kết quả xác minh của cơ quan chức năng, chị Lê Thị Mỹ An đã phối hợp hoàn trả đầy đủ số tiền 600 triệu đồng cho người chuyển nhầm, giúp chủ sở hữu sớm nhận lại tài sản.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Lê Thị Mỹ An là nghĩa cử đẹp, đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng. Việc chủ động trình báo, phối hợp với cơ quan công an không chỉ giúp quá trình xác minh, xử lý vụ việc diễn ra nhanh chóng, đúng quy định mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của công dân. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng xã hội văn minh, nghĩa tình.

(Theo Công an TP Đà Nẵng)