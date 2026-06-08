Khách đi taxi hết 38.000 đồng nhưng chuyển khoản hơn 776 triệu, tài xế nhận được tiền lập tức báo cảnh sát

Theo Sina, tối ngày 20/5/2026, tài xế taxi Lưu Hồng Mẫn ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đón một nam hành khách họ Vương có biểu hiện đã sử dụng đồ uống có cồn. Khi đến địa điểm khách yêu cầu, đồng hồ tính cước trên xe hiển thị số tiền phải thanh toán là 9,9 NDT (hơn 38.000 đồng).

Anh Vương đã dùng WeChat Pay quét mã thanh toán rồi rời đi mà không kiểm tra lại giao dịch. Mọi chuyện tưởng như kết thúc ở đó cho đến khi tài xế họ Lưu kết thúc ca làm việc và rà soát các khoản thu trong ngày. Lúc này, ông bất ngờ phát hiện số tiền nhận được từ anh Vương không phải 9,9 NDT mà lên tới 199.395 NDT (hơn 776 triệu đồng).

Nhận thấy đây rõ ràng là một giao dịch chuyển nhầm với số tiền đặc biệt lớn, ông Lưu đã lập tức tìm cách liên hệ với vị khách. Tuy nhiên, do không có số điện thoại hay bất kỳ thông tin liên lạc nào, ông chỉ còn cách lái xe quay lại địa điểm anh Vương đã xuống xe và chờ đợi với hy vọng có thể gặp lại người này.

Dù vậy, mọi nỗ lực của ông đều không mang lại kết quả. Lo ngại hành khách sẽ lo lắng khi phát hiện chuyển nhầm số tiền lớn, ông Lưu đã quyết định đến đồn công an gần nhất trình báo sự việc, đồng thời nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm chủ nhân của số tiền.

Đến trưa ngày 21/5/2026, điện thoại của tài xế họ Lưu bất ngờ nhận được một tin nhắn. Đối phương tự xưng là anh Vương, hành khách đi taxi của ông Lưu tối hôm trước. Trong tin nhắn, người này cho biết sau khi tỉnh táo và kiểm tra tài khoản, anh mới phát hiện mình đã chuyển nhầm hơn 190.000 NDT tiền cước taxi do thao tác sai khi thanh toán.

Ngay khi nhận được thông tin, ông Lưu lập tức đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền. Để đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho cả hai bên, ông đề nghị cùng anh Vương đến đồn cảnh sát địa phương để thực hiện việc xác nhận và hoàn tiền.

Tại đây, dưới sự chứng kiến của cảnh sát, sau khi các thông tin giao dịch được kiểm tra và xác minh đầy đủ, ông Lưu đã chuyển trả toàn bộ 199.395 NDT cho anh Vương. Không những vậy, tài xế này còn chủ động miễn luôn khoản cước taxi 9,9 NDT của chuyến đi hôm trước.

Trước hành động đầy trách nhiệm và trung thực của người tài xế, anh Vương vô cùng xúc động. Để bày tỏ lòng biết ơn, anh đã gửi tặng ông Lưu một phong bao lì xì điện tử trị giá 66 NDT như một lời cảm ơn.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, tài xế họ Lưu cho biết bản thân không hề nghĩ ngợi nhiều khi đưa ra quyết định trả lại tiền.

“Đó chỉ là việc tôi nên làm. Tiền không phải của mình thì dù chỉ một đồng cũng không thể giữ lại”, ông nói.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng trong bối cảnh thanh toán điện tử ngày càng phổ biến, các sự cố chuyển nhầm tiền với giá trị lớn không phải là điều quá hiếm gặp. Tuy nhiên, chính cách xử lý của tài xế Lưu Hồng Mẫn mới là yếu tố khiến vụ việc được chú ý đến vậy.

Việc tài xế này chủ động tìm kiếm hành khách, trình báo cảnh sát và hoàn trả đầy đủ số tiền đã cho thấy sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Chính điều đó đã biến một sự cố chuyển khoản nhầm thành câu chuyện nhân văn được nhiều người chia sẻ.

(Theo Sina)