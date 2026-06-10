Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao có người bị muỗi “tấn công” nhiều hơn người khác? Nghiên cứu mới hé lộ nguyên nhân bất ngờ

| | Sống

Nghiên cứu mới cho thấy muỗi không đốt người một cách ngẫu nhiên. Một số đặc điểm cơ thể và thói quen sinh hoạt có thể khiến bạn trở thành "mục tiêu" yêu thích của chúng.

Nếu bạn từng cảm thấy mình là “thỏi nam châm hút muỗi”, bạn không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều nghiên cứu cho thấy muỗi thực sự bị thu hút bởi một số người nhiều hơn những người khác.

Một nghiên cứu mới phát hiện rằng muỗi có xu hướng bị hấp dẫn bởi những người uống bia nhiều hơn so với những người không uống. Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy muỗi đặc biệt chú ý đến lượng khí carbon dioxide (CO₂) mà con người thở ra, trong khi các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng chúng còn bị thu hút bởi những mùi hóa học tự nhiên phát ra từ da.

Dù nguyên nhân là gì, chắc chắn không ai muốn trở thành “bữa ăn” tiếp theo của loài côn trùng này.

Theo bác sĩ William Schaffner, giáo sư bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt (Mỹ), muỗi được xem là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh vì có khả năng truyền nhiều bệnh nghiêm trọng như sốt rét, sốt vàng da, Zika, sốt xuất huyết hay chikungunya.

Ông cho biết việc tìm ra cách hạn chế muỗi đốt từ lâu đã là ưu tiên quan trọng của y tế công cộng. Thực tế, nhiều người nhận thấy muỗi dường như “ưu ái” một số người trong khi gần như bỏ qua những người khác.

Muỗi có khả năng truyền nhiều bệnh nghiêm trọng.

Vì sao một số người hấp dẫn muỗi hơn?

Các nhà khoa học xác định rằng muỗi bị thu hút bởi khí CO₂ mà con người thở ra. Chúng có thể lần theo luồng khí này để tìm vật chủ. Tuy nhiên, việc muỗi có thực sự đáp xuống và đốt hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Một số nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cơ thể có thể đóng vai trò quan trọng. Những người có dấu hiệu tỏa nhiệt mạnh hơn có thể dễ thu hút muỗi hơn.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng phát hiện rằng muỗi bị hấp dẫn bởi các hợp chất hóa học tự nhiên phát ra từ da người. Những người thường xuyên bị muỗi đốt có xu hướng sản sinh nhiều axit carboxylic hơn. Đây là nhóm hợp chất xuất hiện tự nhiên trong mồ hôi và được tạo ra bởi hệ vi sinh vật trên da.

Các nhà nghiên cứu tin rằng việc hiểu rõ cơ chế muỗi nhận biết những mùi hương này có thể giúp phát triển các loại thuốc chống muỗi hiệu quả hơn trong tương lai.

Uống bia có thể khiến muỗi tìm đến nhiều hơn?

Một nghiên cứu mới được thực hiện tại một lễ hội âm nhạc với sự tham gia của 465 người đã phát hiện một yếu tố khá bất ngờ: những người uống bia có xu hướng thu hút muỗi hơn.

Theo nhóm nghiên cứu, nguyên nhân có thể đến từ mùi hương phát sinh sau khi uống bia chứ không hẳn liên quan đến nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận kết luận này.

Bác sĩ Schaffner nhận định đây là phát hiện thú vị nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn, đồng thời khó có khả năng khiến mọi người từ bỏ thói quen uống bia.

Muỗi có thể “học cách thích” thuốc chống muỗi?

DEET từ lâu được xem là hoạt chất chống muỗi hiệu quả hàng đầu. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Journal of Experimental Biology lại đưa ra kết quả gây bất ngờ.

Các nhà khoa học huấn luyện muỗi bằng cách cho chúng tiếp xúc nhiều lần với mùi DEET trong khi vẫn có nguồn máu ở gần. Sau bốn lần lặp lại, hơn 60% số muỗi tham gia thí nghiệm đã cố gắng tìm kiếm thức ăn chỉ dựa vào mùi DEET.

Muỗi có thể “học cách thích” thuốc chống muỗi?

Khi được lựa chọn giữa hai bàn tay người, những con muỗi chưa từng được huấn luyện tránh xa bàn tay có DEET, trong khi những con đã được huấn luyện lại bị thu hút bởi nó.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này cho thấy não bộ của muỗi có khả năng học hỏi từ kinh nghiệm, thay vì chỉ phản ứng đơn thuần với mùi hóa học.

Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa bạn nên ngừng sử dụng DEET. Đây vẫn là một trong những biện pháp phòng muỗi hiệu quả nhất hiện nay. Thay vì xịt quá nhiều một lần, việc thoa hoặc xịt lại định kỳ có thể giúp duy trì hiệu quả bảo vệ tốt hơn.

Cách giảm nguy cơ bị muỗi đốt

Khi hoạt động ngoài trời, mọi người nên chủ động bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị muỗi đốt. Các chuyên gia khuyến nghị nên mặc quần áo dài tay, ưu tiên trang phục màu sáng và đặc biệt lưu ý khoảng thời gian sáng sớm hoặc chiều tối – thời điểm muỗi hoạt động mạnh.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra khu vực xung quanh nhà, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng như chậu cây, xô chậu hoặc đồ chơi ngoài trời vì đây là môi trường lý tưởng để muỗi sinh sản.

Nếu không muốn sử dụng DEET, bạn cũng có thể cân nhắc một số loại thuốc chống muỗi có nguồn gốc tự nhiên để hỗ trợ bảo vệ cơ thể.

Dù chưa thể giải thích hoàn toàn vì sao có người luôn bị muỗi “nhắm tới”, các nghiên cứu cho thấy yếu tố cơ địa, mùi cơ thể, thói quen sinh hoạt và môi trường sống đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ bị muỗi đốt.

5 loài hoa đẹp với mùi hương thơm ngát lại có tác dụng đuổi muỗi, hè này bạn nhất định phải trồng

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 1 giáo sư đại học nghỉ việc kiếm hơn 129.000 tỷ đồng/năm nhờ tái chế rác thải điện tử

Phát hiện 1 giáo sư đại học nghỉ việc kiếm hơn 129.000 tỷ đồng/năm nhờ tái chế rác thải điện tử Nổi bật

Lời khuyên cho tất cả những ai sinh vào 4 năm này cần kiểm tra CCCD trên VNeID ngay

Lời khuyên cho tất cả những ai sinh vào 4 năm này cần kiểm tra CCCD trên VNeID ngay Nổi bật

3 con giáp may mắn vượt bậc từ giờ tới cuối năm, được Thần tài ưu ái, ra cửa gặp trúng quý nhân

3 con giáp may mắn vượt bậc từ giờ tới cuối năm, được Thần tài ưu ái, ra cửa gặp trúng quý nhân

15:27 , 10/06/2026
Sân vận động đầu tiên trong lịch sử 3 lần khai mạc World Cup có gì đặc biệt?

Sân vận động đầu tiên trong lịch sử 3 lần khai mạc World Cup có gì đặc biệt?

15:20 , 10/06/2026
Tài khoản Sacombank của người phụ nữ SN 1996 có giao dịch 600 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Tài khoản Sacombank của người phụ nữ SN 1996 có giao dịch 600 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

15:02 , 10/06/2026
Toàn bộ kịch bản “bẫy chồng bẫy” chuyên lừa đảo người sở hữu kỳ nghỉ: Có nạn nhân mất 47 tỷ vì muốn lấy lại 102 triệu đồng ban đầu

Toàn bộ kịch bản “bẫy chồng bẫy” chuyên lừa đảo người sở hữu kỳ nghỉ: Có nạn nhân mất 47 tỷ vì muốn lấy lại 102 triệu đồng ban đầu

14:37 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên