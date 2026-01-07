Bộ phim khiến Thu Trang nếm mùi thất bại

Thu Trang bước khỏi vùng an toàn

Ai thương ai mến của Thu Trang mở màn đường đua phòng vé năm 2026. Đạo diễn lựa chọn khắc họa câu chuyện đậm chất miền Tây sông nước. Trung tâm câu chuyện xoay quanh bốn gương mặt then chốt gồm Hai Mến (Thu Trang), Ba Thương (Trâm Anh), Chờ (Võ Điền Gia Huy) và cậu Khả (Ngọc Thuận).

Phim không đặt vào giai đoạn cụ thể trong cuộc đời Mến mà đi theo lối kể phi tuyến tính, dẫn khán giả vào từng bi kịch của nhân vật.

Sau thành công của Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang không chọn cách thừa thắng xông lên với thể loại hài lãng mạn đúng sở trường mà thử thách bản thân với kịch bản chú trọng chiều sâu tâm lý. Lựa chọn rời bỏ công thức làm phim quen thuộc khiến nữ đạo diễn chịu lép vế ở cuộc đua phòng vé. Ai thương ai mến hụt hơi khi đấu trực diện với Thiên đường máu - tác phẩm về nạn lừa đảo xuyên biên giới với nhịp phim nhanh, đề tài thời sự nóng hổi.

Ai thương ai mến kém sức hút ngay từ nhan đề.

Dù vậy, Ai thương ai mến vẫn có nhiều điểm sáng ở bối cảnh và diễn xuất của dàn diễn viên. Nhân vật được đặt trong bối cảnh đẹp, bình dị của miền Tây. Ê-kíp cho thấy sự chỉn chu trong phục dựng bối cảnh, phục trang. Những nét văn hóa đặc sắc của đời sống miền Tây hiện lên trong cảnh ma chay, cưới hỏi, cảnh người dân đi chợ hay không gian nhà tranh vách đất ven sông, biệt phủ của gia đình địa chủ. Đờn ca tài tử, nghề làm bánh tráng truyền thống cũng được lồng ghép vừa đủ vào các cảnh trong phim.

Phim có nhiều chi tiết về tình yêu, tình thân chạm đến cảm xúc người xem. Thời trẻ, chị em Mến và Thương sống bình yên bên gia đình. Biến cố ập đến khi cha mẹ Mến bị tai nạn, ba chị em gánh theo khoản nợ không có khả năng chi trả. Trong một lần khất nợ, Mến gặp công tử Khả. Họ bước vào cuộc hôn nhân không môn đăng hậu đối. Chỉ trong thời gian ngắn, bi kịch ập đến với cả Mến và Khả.

Cuộc đời của Mến nếm đủ hạnh phúc lẫn đắng cay trong một thời kỳ đầy biến động xã hội. Chuyện tình của Ba Thương và Chờ cũng gặp nhiều sóng gió. Họ phải chia ly tới 10 năm, trải qua nhiều đau khổ, dằn vặt.

Bối cảnh đẹp, diễn xuất tròn trịa

Nhân vật Mến không làm khó được Thu Trang. Dù Mến liên tiếp chịu đau khổ, nhân vật này vẫn có những nét diễn sinh động, thậm chí hài hước khi cần thiết. Thu Trang làm tốt ở cả tình huống hài và bi, đặc biệt là những phân cảnh dặn dò, chăm sóc hai người em sau khi bố mẹ qua đời.

NSƯT Ngọc Hiệp trở lại với vai bà Tư Biếc - kiểu nhân vật địa chủ nhưng thoát được khuôn mẫu cay nghiệt thường thấy trong các bộ phim về đề tài miền Tây xưa. Trâm Anh với lối diễn dung dị, được Thu Trang tin tưởng.

Bối cảnh được đầu tư chỉn chu.

Sự trở lại của Ngọc Thuận với vai cậu Khả cũng là điểm nhấn sau nhiều năm không xuất hiện trên màn ảnh. Khả lộ rõ vẻ cao ngạo, ăn chơi của công tử nhà giàu, nhưng cũng đầy lòng trắc ẩn và nghĩa hiệp, đáng mặt đàn ông.

Mảng miếng hài hước từ Tiến Luật, Trung Lùn hay Khả Như ở phần đầu được sắp xếp tạo khoảng "thở" vừa đủ cho khán giả bên cạnh chuỗi bi kịch dồn dập.

Kịch bản nhiều lỗ hổng

Bộ phim đẹp, đầu tư công phu và nghiêm túc của Thu Trang đáng tiếc không tạo được cú nổ phòng vé. Kịch bản Ai thương ai mến dễ xem, dễ thấm nhưng đã quá cũ. Chuyện về người phụ nữ chịu thương chịu khó, gánh vác cả gia đình không còn xa lạ trong hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình. Mạch phim chậm càng khó thu hút khán giả trong bối cảnh thị trường vẫn ưu tiên phim giải trí giật gân. Điều này cũng làm giảm yếu tố cao trào của phim.

Lối kể phi tuyến tính cũng là con dao hai lưỡi. Chỉ cần một nhịp chuyển cảnh không đủ mượt, khán giả dễ tụt cảm xúc và không theo kịp diễn biến.

Điểm yếu lớn của Ai thương ai mến đến từ khâu sắp đặt bi kịch cho nhân vật hầu hết còn gượng ép. Biên kịch để cuộc tình tay ba giữa Thương, Chờ và Thắm (Khả Như) là mấu chốt làm thay đổi số phận của loạt nhân vật và đẩy kịch tính lên cao. Tuy nhiên, sự cố dẫn đến bước ngoặt lại hoàn toàn ngẫu nhiên, không phản ánh được hoàn cảnh éo le hay những mâu thuẫn nội tâm phức tạp trong nhân vật. Nói cách khác, mâu thuẫn liên quan đến mối tình tay ba được sắp đặt không đáng có, thiếu tính thuyết phục. Thông điệp phim cũng vì thế mà mờ nhạt.

Càng về cuối, bi kịch đến càng dồn dập nhưng người xem có cảm giác không phải Mến mà chính Khả mới là người phải gánh mọi bất hạnh. Phim có nhiều cú twist nhưng một số khá dễ đoán.

Kịch bản cũng bộc lộ nhược điểm trong cách phát triển mối tình của Khả và Mến. Vốn là công tử ăn chơi, quen sống xa hoa, việc Khả bị Mến - người phụ nữ thôn quê không còn quá trẻ trung - thu hút gây bất hợp lý. Sẽ thuyết phục hơn nếu Khả trúng tiếng sét ái tình với cô gái mang vẻ ngây thơ, e ấp như Ba Thương.

Ngọc Thuận và Thu Trang đều khẳng định được khả năng diễn xuất, nhưng đáng tiếc tạo cảm giác lệch về ngoại hình, không có phản ứng hóa học khi đóng vợ chồng.

Các nút thắt trong phim xuất hiện và được tháo gỡ vội, chưa đủ xoáy vào những giằng xé nội tâm của nhân vật.

Loạt hành động của nhân vật Mến khi làm con ở cho nhà công tử Khả cũng thiếu thuyết phục. Dù nhân vật gai góc, mạnh mẽ, nhưng cách Mến tranh cãi với cậu chủ, bắt Khả xin lỗi hay cúi xuống lau nhà thay mình vẫn quá vô lý khi đặt trong bối cảnh thập niên 1960 của thế kỷ trước. Cảnh đòi nợ ầm ĩ trong đám tang của cha mẹ Mến cũng bị nhận xét thiếu nhân văn.

Ai thương ai mến là bộ phim không tệ, nhưng khi đặt vào tên tuổi của Thu Trang, khán giả vẫn kỳ vọng một tác phẩm cuốn hút hơn.

Cùng ra rạp dịp Tết Dương lịch, Ai thương ai mến bị Thiên đường máu bỏ xa về doanh thu. Tính đến ngày 6/1, phim của Thu Trang mới thu về 18 tỷ đồng, trong khi tác phẩm của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường tiến sát mốc 70 tỷ đồng.