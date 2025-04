Bỏ phòng GD&ĐT, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội có xáo trộn?

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7, Hà Nội tổ chức tuyển sinh mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6 năm học 2025-2026 bằng phương thức xét tuyển theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định, hướng dẫn. Tuy nhiên, từ 1/7, bộ máy mới của chính quyền sau sắp xếp trên toàn thành phố sẽ chính thức vận hành, trong khi phương án tuyển sinh mầm non, lớp 1 và 6 đã được phê duyệt từ trước đó, nhiều phụ huynh lo lắng việc tổ chức tuyển sinh có thể sẽ gặp một số bất cập.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, mục tiêu đặt ra trong việc tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh trên địa bàn thành phố năm 2025 là bảo đảm tiến độ, chất lượng, không gây xáo trộn và ảnh hưởng đến học sinh.

Bỏ phòng GD&ĐT, tuyển sinh lớp 1, 6 ở Hà Nội có xáo trộn?. (Ảnh minh hoạ)

"Dù đơn vị hành chính có thay đổi, song thành phố Hà Nội vẫn giữ ổn định phương án và thời gian tổ chức tuyển sinh mầm non, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2025-2026. Thành phố giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường truyền thông với phụ huynh, học sinh về nội dung này", bà Hà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát địa điểm tổ chức thi; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Từ nay tới trước ngày 1/7, các thành viên Ban chỉ đạo cần bám sát nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh, đồng thời dự báo tốt tình hình để kịp thời xử lý các tình huống.

Hà Nội vẫn quyết định giữ ổn định công tác tuyển sinh theo hướng dẫn trước đó, cụ thể:

Trực tuyến Trực tiếp Lớp 1 1-3/7 13-18/7 Lớp 6 7-9/7 13-18/7 Mầm non 4-6/7 13-18/7

Ngoài tuyển sinh đầu cấp từ mầm non tới THCS, Hà Nội sẽ có 2 kỳ thi lớn diễn ra trong tháng 6 là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 26 và 27/6. Tính đến ngày 24/4, Hà Nội có 117.549 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số học sinh lớp 12 là 113.553 (chiếm tỉ lệ 94,08% trong tổng số học sinh lớp 12 hiện tại); số thí sinh tự do 3.996.

Hà Nội dự kiến bố trí hơn 250 điểm thi với hơn 5.500 phòng thi, tăng gần 50 điểm thi và gần 500 phòng thi so với năm 2024.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 diễn ra ngày 7 và 8/6, dự kiến có gần 110.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hà Nội dự kiến bố trí 210 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi.

Hà Nội đã giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 cho các trường. Trong đó, đáng chú ý là tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2025-2026 đạt 64%, tăng 3% so với năm trước.

Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm học tới là công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển cùng một thời điểm; thời gian công bố dự kiến chậm nhất ngày 6/7.