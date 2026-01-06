Bộ quà Tết Bính ngọ 2026 "Nhất mã phi thiên" hút giới doanh nhân

Định vị quà tặng Tết cao cấp bằng giá trị nghệ thuật và tính độc bản

Trong bối cảnh thị trường quà tặng doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến chiều sâu ý nghĩa và giá trị thương hiệu, King Gold Art tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển quà tặng mang tính biểu trưng cao. Bộ sưu tập "Nhất Mã Phi Thiên" Bính Ngọ 2026 là kết quả của hơn một năm nghiên cứu, thiết kế và chế tác, với tổng cộng 15 tác phẩm nghệ thuật độc bản.

Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập không chỉ đóng vai trò là quà biếu, mà còn được xem như một tác phẩm thủ công mỹ nghệ mang giá trị phong thủy và thẩm mỹ lâu dài. Các tác phẩm đều được chế tác thủ công từ đồng nguyên chất, hoàn thiện bề mặt phủ vàng 24K, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và độ bền vượt thời gian.

Đáng chú ý, thiết kế chủ đạo "Nhất Mã Phi Thiên" đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng nhận quyền tác giả, khẳng định tính độc bản và giá trị sáng tạo – yếu tố ngày càng được doanh nghiệp ưu tiên trong các dịp biếu tặng cấp cao.

Khai thác ý nghĩa phong thủy Bính Ngọ 2026: Khơi thông tài vận 2026

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 mang năng lượng "Hỏa vượng", biểu trưng cho sự bứt phá, tốc độ và danh vọng. Dựa trên nền tảng đó, King Gold Art lựa chọn vàng - đại diện cho hành Kim - làm chất liệu chủ đạo để tạo nên sự cân bằng ngũ hành theo nguyên lý "Hỏa luyện Kim".

Đại diện King Gold Art cho biết, hình tượng ngựa vàng không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn được xem là vật phẩm phong thủy giúp kích hoạt tài vận, củng cố nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp và gia chủ trong năm mới.

Khám phá 3 thiết kế tiêu biểu trong bộ sưu tập

Tượng Ngựa "Nhất Mã Phi Thiên"

Nổi bật trong bộ sưu tập là tượng Ngựa "Nhất Mã Phi Thiên" – thiết kế độc quyền do nghệ nhân Đinh Lâm Tới chấp bút. Tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng "Thiên Lý Mã", khắc họa chú ngựa tung vó vượt chướng ngại, biểu trưng cho ý chí, khát vọng và tinh thần tiên phong.

Nhất Mã Phi Thiên Như Ý

Phiên bản "Nhất Mã Phi Thiên Như Ý" gây ấn tượng với sự kết hợp giữa hình tượng ngựa phi nước đại và gậy Như Ý phong thủy, mang ý nghĩa hội tụ "Tốc độ – Quyền lực – Tài lộc – Như ý", đặc biệt dành cho những người làm kinh doanh, lãnh đạo với lời chúc "Vạn sự như ý, công danh thuận lợi". Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho các doanh nhân, nhà lãnh đạo trong dịp Tết.

Nhất Mã Phi Thiên Phú Quý

Tác phẩm tái hiện hình tượng linh vật ngựa vững chãi trên nền tiền vàng hội tụ dưới vó, biểu trưng cho khả năng chiêu tài – tụ lộc và dòng chảy tài vận hanh thông. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ và phong thủy, "Nhất Mã Phi Thiên Phú Quý" còn được xem là lời chúc trọn vẹn về sự thịnh vượng bền lâu, gửi gắm thông điệp mã đáo thành công, vạn sự như ý dành cho các đối tác kinh doanh và doanh nghiệp trong năm mới.

Giải pháp quà tặng ngoại giao toàn diện

Không chỉ chú trọng đến sản phẩm, King Gold Art còn đầu tư đồng bộ vào hệ thống bao bì, hộp quà cao cấp, thiệp chúc mừng và chứng nhận quyền tác giả đi kèm. Cách tiếp cận này giúp bộ sưu tập "Nhất Mã Phi Thiên" trở thành giải pháp quà tặng ngoại giao trọn gói, phù hợp cho các dịp tri ân khách hàng, đối tác và lãnh đạo cấp cao.

Với kích thước được tính toán theo yếu tố phong thủy, các tác phẩm dễ dàng bài trí tại phòng khách, bàn làm việc hay khu vực lễ tân, vừa tạo điểm nhấn nghệ thuật, vừa góp phần thu hút vượng khí cho không gian.

Đại diện King Gold Art chia sẻ:

"Chúng tôi không xem quà Tết đơn thuần là một sản phẩm biếu tặng, mà là thông điệp thương hiệu và lời chúc mang giá trị lâu dài. Bộ sưu tập ‘Nhất Mã Phi Thiên’ được phát triển với mong muốn giúp doanh nghiệp trao đi những lời chúc bền vững, thể hiện sự trân trọng và tầm nhìn trong mối quan hệ hợp tác."

Với sự đầu tư bài bản, sự am hiểu sâu sắc về phong thủy và kỹ thuật chế tác đỉnh cao, BST "Ngựa Vàng Bính Ngọ 2026" của King Gold Art hứa hẹn sẽ là lựa chọn quà tặng Tết không thể bỏ qua, giúp các doanh nghiệp và cá nhân trao gửi những lời chúc "vàng" giá trị nhất đến đối tác, khách hàng và người thân.

Công ty Cổ Phần King Gold Việt Nam

Địa chỉ: Số 530 Đường Láng, Đống đa, Hà Nội

Hotline: 0969 458 666 - 0969 458 669

Website: https://kinggoldart.vn