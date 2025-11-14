Bỏ quên căn nhà hơn 1 tỷ suốt 28 năm, người phụ nữ chết sững phát hiện có người sống bên trong, còn bị đòi bồi thường 600 triệu

Năm 1992, cô Trương bỏ ra 332.000 NDT (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng) để mua một căn hộ rộng 144 m2 ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Khi đó, cô sở hữu khá nhiều bất động sản đứng tên mình. Vì quá bận rộn công việc, cô chỉ cầm theo hợp đồng mua bán mà chưa kịp làm giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Sau một thời gian, cơ hội nghề nghiệp đưa cô sang nước ngoài, và trong quá trình dọn đồ, cô còn nhìn thấy hợp đồng căn nhà này, nhớ rằng mình chưa hoàn tất thủ tục pháp lý nhưng đành để lại để xử lý sau. Công việc thuận lợi khiến cô định cư luôn ở nước ngoài và gần như quên hẳn căn hộ tại Thâm Quyến. Đến năm 2020, khi dịch bệnh buộc nhiều công ty tạm ngừng hoạt động, cô quyết định tranh thủ thời gian để hoàn tất giấy tờ căn nhà bị bỏ quên suốt gần ba thập kỷ.

Tháng 4 năm ấy, cô gửi hợp đồng mua bán qua đường bưu điện cho anh trai là ông Giang, để nhờ hỗ trợ làm thủ tục. Tuy nhiên khi đến địa chỉ căn nhà của em gái, ông giật mình khi thấy có người sinh sống. Ông kiểm tra lại thông tin và nhớ rõ lời kể của em gái: Căn hộ khi mua rất thô sơ, chưa ai từng cải tạo hay được cho thuê.

Ảnh minh họa

Ông Giang lập tức trình bày sự việc với ban quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, người quản lý khẳng định chủ hộ hiện tại là một người tên Trương, và phí dịch vụ nhiều năm qua đều được nộp đầy đủ dưới tên người này. Hỏi thăm hàng xóm xung quanh, ông càng sốc hơn khi biết gia đình này đã sống tại đây khoảng 10 năm.

Nhờ sự hỗ trợ của cư dân xung quanh, ông Giang được cung cấp số điện thoại của người đang sống tại căn hộ của em gái. Nhưng khi liên hệ, ông Trương tắt máy ngay sau vài câu hỏi và hoàn toàn né tránh các cuộc gọi tiếp theo. Buộc phải nhờ ban quản lý đi cùng, ông Giang gõ cửa căn hộ. Ông Trương chỉ nói cụt lủn rằng mình đã "mua nhà bằng tiền của mình" rồi đóng sầm cửa. Trước thái độ không hợp tác, ông Giang và em gái phải bàn cách xử lý bởi dù thế nào, căn hộ vẫn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình họ.

Liên lạc hòa giải bất thành, ông Giang nộp đơn trình báo cảnh sát. Tại buổi làm việc, ông Trương khai rằng mình đã mua căn nhà này cách đây 10 năm từ một người tự xưng là chủ nhà, với mức giá rẻ vì người đó nói cần bán gấp để chuyển công tác. Tin tưởng vào lời rao bán đầy hấp dẫn, ông Trương đã gom hết tiền tiết kiệm và xin thêm cha mẹ để mua. Sau khi chuyển khoản toàn bộ số tiền, người bán hẹn một tuần sau làm thủ tục sang tên. Nhưng đến hẹn lại hoàn toàn biến mất.

Sau đó ông Trương báo cảnh sát nhưng do thiếu bằng chứng nên vụ việc không được giải quyết. Không còn lựa chọn nào khác và cũng không đủ tiền tiếp tục thuê nhà, ông Trương phải vay mượn cải tạo căn hộ rồi dọn vào ở. Lo lắng suốt thời gian đầu, nhưng sau nhiều năm không ai đến đòi nhà, ông yên tâm coi nơi đây là tài sản của mình.

Nghe câu chuyện, ông Giang hiểu tình cảnh éo le nhưng vẫn đề nghị gia đình ông Trương phải sớm rời khỏi nhà. Tuy nhiên, khi nhắc đến việc trả lại căn hộ, ông Trương bất ngờ yêu cầu chủ nhà - là cô Trương, phải bồi thường 200.000 NDT (khoảng 668 triệu đồng) tiền cải tạo. Điều này khiến ông Giang vô cùng bức xúc.

Nhận thấy yêu cầu vô lý, ông tìm đến luật sư để hỏi ý kiến. Theo tư vấn, nếu không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp thì ông Trương buộc phải dọn đi, đồng thời phía cô Trương hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường khoản tiền thuê nhà trong hơn một thập kỷ. Ngoài ra, hành vi chiếm giữ trái phép còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.

Sau khi nắm rõ quyền lợi, ông Giang gọi lại thông báo cho ông Trương và yêu cầu ông rời khỏi căn hộ của em gái, nếu không gia đình sẽ khởi kiện. Thấy đối phương cứng rắn và nguy cơ kiện tụng cận kề, chỉ trong vòng một tuần, ông Trương đã buộc phải dọn khỏi căn hộ mà không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.