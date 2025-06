Bỏ ra 60.000 đồng/năm, người đàn ông Đăk Lăk đã được 'cứu' 20 triệu đồng sau khi bị lừa đảo

Theo thông tin trên Ban Thương hiệu và truyền thông Viettel, anh H.V.T. (34 tuổi, Đắk Lắk) là một nạn nhân đã bị lừa chuyển tiền để thực hiện dịch vụ công và được bồi thường 20 triệu đồng nhờ tham gia bảo hiểm An ninh mạng trên Viettel Money.

Sự việc bắt đầu khi anh T. nhận được cuộc gọi video từ một ứng dụng nhắn tin. Người gọi tự xưng là cán bộ hỗ trợ định danh công dân điện tử, yêu cầu anh tải ứng dụng "Dịch vụ công" từ đường link lạ để xác minh thông tin và thực hiện định danh mức 2 cho anh và con trai.

Sau khi cài đặt ứng dụng, anh T. được hướng dẫn mở ứng dụng Viettel Money, quay camera khuôn mặt để "hoàn tất sinh trắc học". Sau đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu anh chuyển một khoản tiền vào tài khoản bên thứ ba, với lý do là ‘phí thanh toán hỗ trợ định danh’.

Không lâu sau đó, anh T. phát hiện một khoản tiền lớn đã bị rút khỏi tài khoản ngân hàng và tài khoản Viettel Money. Anh T. lập tức liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và yêu cầu hỗ trợ bảo mật.

Sau khi trình báo cơ quan chức năng, trường hợp của anh T. được xác nhận là vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trang web anh T. truy cập là trang giả mạo, có tên miền tương tự trang thông tin của cơ quan chức năng.

Phần mềm "Dịch vụ công" giả cũng được thiết kế tương tự giao diện ứng dụng trên cửa hàng của Google. Do đó dù là đã tiếp xúc với "bản gốc", nạn nhân vẫn khó thể phân biệt.

Anh T. là khách hàng tham gia chương trình bảo hiểm An ninh mạng trên Viettel Money trước khi gặp vụ việc lừa đảo.

Do đó ngay khi nhận được thông tin, sau khi được xác nhận là hành vi lừa đảo công nghệ, anh T. đã nhận được khoản bồi thường trị giá 20 triệu đồng theo đúng quyền lợi của gói bảo hiểm.

Bảo hiểm An ninh mạng là kết quả hợp tác giữa TCT Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) cùng Công ty Bảo hiểm VBI, ra mắt trên hệ sinh thái tài chính số Viettel Money từ tháng 11/2024.

Sản phẩm bảo hiểm này hướng đến mục tiêu bảo vệ người dùng trước những rủi ro an ninh mạng, đặc biệt là trong các tình huống bị lừa đảo chuyển tiền, rò rỉ thông tin cá nhân qua website giả mạo hoặc phần mềm độc hại.

Bảo hiểm có 3 gói dịch vụ bao gồm:

Gói cơ bản : 36.000đ/năm, bảo hiểm thiệt hại tối đa 10 triệu đồng/vụ, 50 triệu đồng/năm

Gói tiêu chuẩn : 60.000đ/năm, bảo hiểm thiệt hại tối đa 20 triệu đồng/vụ, 50 triệu đồng/năm

Gói nâng cao : 120.000đ/năm, bảo hiểm thiệt hại tối đa 25 triệu đồng/vụ, 50 triệu đồng/năm

Không chỉ bảo vệ tài khoản, gói ‘Bảo Hiểm An Ninh Mạng’ còn chịu trách nhiệm chi trả mức chi phí 35 triệu đồng, mức bảo vệ lên tới 100% khi chủ tài khoản gặp bất kỳ rủi ro nào liên quan tới thương tật do tai nạn và chịu chi phí điều trị thương tật do tai nạn.

Viettel Digital là Tổng Công ty thành viên thứ 8 trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel. Viettel Digital tập trung các mảng lĩnh vực: dịch vụ thanh toán số, huy động tài chính và dịch vụ tín dụng.

Sản phẩm của Viettel Digital trong lĩnh vực tài chính số bao gồm dịch vụ tài chính số, nổi bật là Viettel Money và lĩnh vực dịch vụ dữ liệu bao gồm triển khai dịch vụ Chấm điểm tín dụng, digital marketing, quảng cáo số dựa trên dữ liệu điện tử, big data.