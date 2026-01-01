Bỏ ra gần 100 tỷ đầu tư, một công ty xây dựng sắp nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 37,75%

CTCP Xây dựng Sông Hồng (INCOMEX, HNX: ICG) thông báo sẽ ghi nhận một khoản thu đáng kể ngay đầu năm 2026 khi nhận hơn 36,5 tỷ đồng cổ tức từ CTCP Green Town Việt Nam – doanh nghiệp mà ICG đang sở hữu 7,35% vốn điều lệ.

Theo công bố mới nhất, khoản tiền này đến từ đợt chi trả cổ tức năm 2025 của Green Town Việt Nam với tỷ lệ lên tới 37,75% trên mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 37.750 đồng/cp. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 15/01/2026.

Với tỷ lệ sở hữu hiện tại, INCOMEX sẽ thu về hơn 36,5 tỷ đồng, trong khi giá trị gốc khoản đầu tư vào Green Town Việt Nam vào khoảng 97,7 tỷ đồng.

Green Town Việt Nam được thành lập năm 2020, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp hiện do bà Đoàn Thị Thanh Mai (sinh năm 1982) đảm nhiệm vai trò người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc. Đáng chú ý, chỉ sau hai 2 năm hoạt động, vào tháng 3/2022, công ty này đã thực hiện một đợt tăng vốn quy mô lớn, nâng vốn điều lệ từ 269,5 tỷ đồng lên 1.329 tỷ đồng, tức gấp gần 5 lần.

Song song với thông tin tích cực từ khoản đầu tư, cổ phiếu ICG cũng ghi nhận diễn biến khả quan trên thị trường. Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới (5/1/2026), thị giá ICG tăng hơn 5%, lên 18.900 đồng/cp.

Mức giá hiện tại đưa ICG tiến sát vùng đỉnh lịch sử 19.500 đồng/cp, thiết lập vào ngày 20/11/2025, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn kéo dài quanh vùng đáy 6.000 đồng/cp vào cuối năm 2024.

Tuy nhiên, trái với đà tăng của giá cổ phiếu, tình hình kinh doanh của INCOMEX trong năm 2025 vẫn chịu nhiều áp lực. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng, nới rộng so với mức lỗ gần 4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù vậy, công ty chưa phát sinh lỗ lũy kế khi đến cuối quý 3/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn duy trì ở mức trên 33 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, kết quả thua lỗ chủ yếu xuất phát từ việc ICG đang triển khai Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La, cùng với Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại khu vực cầu Vĩnh Tuy. Trong giai đoạn này, chi phí phát sinh lớn trong khi nhiều dự án khác vẫn đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thể đóng góp doanh thu.