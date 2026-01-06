Người đàn ông U80 quê Thanh Hóa có khối tài sản gần 3.800 tỷ, bán cá rô phi số 1 Việt Nam, kiếm được thêm 900 tỷ trong năm 2025

Ông Doãn Tới, sinh năm 1954, quê ở Thanh Hóa, địa chỉ hiện tại ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ông hiện là Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Nam Việt (Navico - mã: ANV) được ghi nhận nằm trong top 60 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, theo số liệu cuối năm 2025.

Ông Doãn Tới hiện đang sở hữu 146,61 triệu cổ phiếu ANV, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 54,98%. Với mức giá đóng cửa tại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 là 25.700 đồng/cp, lượng cổ phiếu của ông Tới có giá trị hơn 3.768 tỷ đồng.

Trong vòng 1 năm, tài sản của ông Tới đã tăng thêm 925 tỷ đồng ở tuổi 71.

Cổ phiếu ANV so với hồi đầu năm 2024 cũng đã tăng 34%.

Trước tình hình này, ông Doãn Tới đã gửi thư trấn an tới cổ đông cho biết: “ Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Công ty ở hiện tại và tương lai, đặc biệt với hai sản phẩm chủ lực là cá tra và cá rô phi, DN sẽ đẩy mạnh mở rộng các thị trường hiện có mà Nam Việt đang xuất khẩu ”. Đồng thời, nhấn mạnh rằng Mỹ thực tế không phải là thị trường trọng tâm của Nam Việt, các thị trường chính vẫn là Trung Quốc, Trung Đông, Brazil, châu Á, Mexico,...﻿

Ông cũng quyết định xuất trận để cứu nguy cho cổ phiếu﻿ bằng cách mua vào 3 triệu cổ phiếu.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, sau khi Mỹ công bố Việt Nam dự kiến bị áp mức thuế đối ứng 46% gây nên lo ngại về hoạt động xuất khẩu cá tra của doanh nghiệp, cổ phiếu ANV đã giảm sàn 4 phiên liên tiếp.

Trong tháng 11, ANV đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) gồm cổ tức năm 2024 (5%) và tạm ứng cổ tức năm 2025 (5%). Với 146,61 triệu cổ phiếu đang sở hữu, ông Doãn Tới nhận về 146,61 tỷ đồng tiền cổ tức.﻿

Về kết quả kinh doanh, trong ﻿quý 3/2025, ANV ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 343 tỷ đồng, tăng trưởng hơn gấp 9 lần, tương đương 826% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 283 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Navico đạt 4.833 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 748 tỷ đồng, gấp gần 18 lần cùng kỳ.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận tăng cao, ﻿Navico cho biết, kinh tế thị trường tích cực đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngày 28/6, ANV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu đạt từ 6.200 - 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 500 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong 9 tháng, công ty đã vượt 71% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.﻿

Được thành lập vào năm 2000, Navico là một trong những nhà sản xuất - xuất khẩu cá tra, rô phi lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam. Đây cũng là nhà sản xuất và xuất khẩu cá tra lớn thứ 2 trên thế giới.

Công ty con TNHH MTV Ấn Độ Dương của ANV đã trở thành nhà xuất khẩu cá rô phi lớn nhất Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025, theo VASEP.

Theo báo cáo của Chứng khoán Phú Hưng, cá rô phi đã đóng góp 21,4% vào tổng doanh thu 9 tháng năm 2025 của ANV (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng), trong khi cùng kỳ năm trước, mảng này gần như không đáng kể.

"Đơn hàng xuất khẩu đang rất dồi dào và nhà máy sản xuất không kịp giao hàng," ông Doãn Tới tiết lộ vào đầu tháng 4/2025.