Hàng không Việt sôi động đầu năm 2026: Thêm tàu bay, tuyển tiếp viên, thay đổi trụ sở

Thị trường hàng không trở nên sôi động với nhiều cái mới

Cụ thể, ở mảng đội tàu bay, ngay ngày đầu năm 2026, hãng bay mới cất cánh - Sun PhuQuoc Airways (SPA) - tiếp tục mở rộng quy mô khi tiếp nhận tàu bay Airbus A321NX thứ 6, nâng tổng số máy bay đang khai thác của hãng lên sáu chiếc. Việc bổ sung tàu bay được thực hiện trong bối cảnh hãng đang từng bước hoàn thiện năng lực vận hành, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong thời gian tới.

Cũng trong khoảng thời gian ba ngày liên tiếp 30 và 31/12/2025, cùng ngày 1/1/2026, Vietjet Air đã tiếp nhận thêm 3 tàu bay A321neo thế hệ mới, đưa vào khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Trước đó, hãng cũng đã bổ sung 4 tàu bay thuê ướt vào đội tàu phục vụ giai đoạn cao điểm cuối năm. Tính trong chưa đầy một tháng, hãng đã bổ sung tổng cộng 22 tàu bay mới, đánh dấu đợt tăng cường đội tàu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Vietjet.

Song song với việc gia tăng số lượng tàu bay, các hãng hàng không cũng đẩy mạnh công tác nhân sự. Bamboo Airways thông báo triển khai đợt tuyển dụng tiếp viên hàng không với quy mô tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ kéo dài đến hết tháng 1/2026. Hoạt động tuyển dụng này nhằm bổ sung nguồn nhân lực phục vụ kế hoạch khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ trong giai đoạn tới, trong bối cảnh hãng đang từng bước ổn định và chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển dài hạn tới 2030.

Ở khía cạnh tổ chức và điều hành, Vietravel Airlines cũng đã có ngày làm việc đầu tiên tại trụ sở mới sau khi chuyển trụ sở chính từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội. Trụ sở mới của hãng hàng không thuộc gia đình nhà Bầu Hiển được đặt tại số 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Việc điều chỉnh vị trí "đại bản doanh" nhằm tối ưu vận hành, củng cố kỹ thuật cũng như nhân sự, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới và mở rộng mạng bay trong tương lai.

Nhu cầu hàng không phục hồi, khách quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng

Theo Báo cáo chiến lược ngành hàng không Việt Nam năm 2026 do MBS Research công bố tháng 12/2025, triển vọng ngành hàng không Việt Nam trong năm 2026 được đánh giá tích cực, trong bối cảnh thị trường vận tải hàng không toàn cầu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục duy trì đà phục hồi. Báo cáo dẫn số liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho thấy, trong tháng 10/2025, lưu lượng hành khách hàng không toàn cầu (RPK) đạt 822 tỷ khách.km, tăng 5,4% so với cùng kỳ, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 8 liên tiếp. Riêng khu vực châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng RPK khoảng 8,1%, trong đó lượng khách quốc tế tăng 10,9%, trở thành một trong những khu vực có tốc độ phục hồi nhanh nhất thế giới.

Đối với thị trường Việt Nam, theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam được trích dẫn trong báo cáo, trong 10 tháng năm 2025, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt gần 100 triệu lượt, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ khách quốc tế với khoảng 38 triệu lượt, tăng 11%, trong khi lượng khách nội địa đạt 61 triệu lượt, tăng hơn 4%. Bước sang năm 2026, báo cáo dự báo lượng khách quốc tế tiếp tục là động lực chính, với mức tăng 13,9%, đạt khoảng 52 triệu lượt khách, qua đó đưa tổng lượng hành khách toàn ngành vượt mức trước dịch Covid-19.

Ở thị trường nội địa, lượng khách được dự báo duy trì tăng trưởng ổn định, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ, đạt khoảng 75 triệu lượt khách trong năm 2026. Báo cáo cho rằng sự gia tăng nguồn cung tàu bay trong giai đoạn 2026–2027, cùng với việc mở rộng hạ tầng sân bay, sẽ góp phần cải thiện năng lực khai thác và hỗ trợ bình ổn giá vé.

Về hạ tầng, báo cáo nhấn mạnh vai trò của Cảng hàng không quốc tế Long Thành – dự án trọng điểm quốc gia, được thiết kế với công suất lên tới 100 triệu lượt khách/năm khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn. Khi đi vào hoạt động, luồng khách quốc tế được dự báo sẽ dịch chuyển mạnh về sân bay Long Thành, qua đó hỗ trợ các hãng hàng không trong nước nâng cao hiệu quả khai thác và góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của toàn ngành trong trung và dài hạn.



