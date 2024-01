Bổ sung nhiều thành phần vào Hội đồng định giá đất

Tiền thuê đất hằng năm được áp dụng ổn định

Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung quy định tiền thuê đất hằng năm được áp dụng ổn định cho chu kỳ 5 năm. Tiền thuê đất cho chu kỳ tiếp theo được tính căn cứ bảng giá đất của năm xác định tiền thuê đất tiếp theo. Trường hợp tiền thuê đất tăng so với chu kỳ trước thì tiền thuê đất phải nộp được điều chỉnh nhưng không quá tỷ lệ do Chính phủ quy định cho từng giai đoạn. Tỷ lệ điều chỉnh do Chính phủ quy định cho từng giai đoạn không quá tổng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hằng năm cả nước của giai đoạn 5 năm trước đó. Quy định này nhằm đảm bảo sự ổn định cho các trường hợp thực hiện thuê đất hằng năm.