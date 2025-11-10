Bộ Tài chính cảnh báo khẩn, người dân cần cảnh giác cao độ

Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về việc hiện nay trên internet xuất hiện website https://congthongtindientubtc.com/ giả mạo website của Bộ Tài chính để xử lý thu hồi tiền trực tuyến. Bộ Tài chính khẳng định đây hoàn toàn là website giả mạo, người dân cần cảnh giác không thực hiện theo các hướng dẫn của trang này để tránh rủi ro bị lừa đảo.

"Bộ Tài chính không yêu cầu người dân chuyển tiền lệ phí để thu hồi các khoản tiền bị mất. Người dân hãy cảnh giác với các trang web, fanpage mạo danh yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nộp tiền phí để được hoàn trả tiền. Người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để trình báo nếu phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Bộ cũng cho biết, để tìm hiểu các thông tin về chính sách tài chính, người dân có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm phát triển thương mại điện tử (Ecomviet) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, trong tháng 1/2025, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 72 website giả mạo, lừa đảo. Lũy kế đến đầu năm 2025, số lượng địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức trong cơ sở dữ liệu chống lừa đảo trực tuyến quốc gia gần 125.600 địa chỉ.

Đáng nói, trong 72 website mới được phát hiện có 30 trang web giả mạo các sàn thương mại điện tử, công ty cung ứng dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử như Amazon, eBay, Taobao, Shopee, Vietnam Post, Giao Hàng Tiết Kiệm, Giao hàng nhanh; 16 website giả mạo các thương hiệu lớn như Facebook, Telegram, TikTok, VinGroup, Viettel, VNG; 15 trang giả mạo website cơ quan, tổ chức nhà nước và 11 website giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính.

Những website giả mạo kể trên được các đối tượng sử dụng để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bị mạo danh.