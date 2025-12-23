Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục giảm 31% số đơn vị, giảm tiếp 3,2% biên chế công chức

Thực hiện chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp: Không thành lập phòng trong các Vụ thuộc Bộ

Theo đó, Bộ Tài chính đã quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương không thành lập phòng trong các Vụ thuộc Bộ. Trường hợp đặc biệt, đối với các Vụ mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp Vụ trở lên hoặc có quy mô biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên), việc xem xét thành lập phòng chỉ được thực hiện khi bảo đảm mỗi phòng có tối thiểu 15 người.

Đồng thời, Bộ xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường mức độ tự chủ.

Sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước và bộ máy bên trong doanh nghiệp

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã ban hành 2 nghị quyết về sắp xếp bộ máy tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, ban hành 1 nghị quyết về hoàn thiện phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước và bộ máy bên trong doanh nghiệp.

Kết quả rà soát của Bộ Tài chính cho thấy, đối với tổ chức hành chính, Bộ đã thực hiện giảm 5 phòng thuộc các Vụ thuộc Bộ, góp phần thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả điều hành.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 06/10/2025, Bộ Tài chính đã có Công văn số 15440/BTC-TCCB báo cáo Đảng ủy Chính phủ về kết quả thực hiện và đề xuất phương án sắp xếp trong thời gian tới.

Tiếp tục cắt giảm 3,2% biên chế công chức

Theo phương án dự kiến, Bộ Tài chính tiếp tục giảm 11 đơn vị so với hiện nay, từ 35 đơn vị xuống còn 24 đơn vị, tương đương mức giảm 31% số đơn vị sự nghiệp công lập.

Về biên chế, Bộ Tài chính (sau hợp nhất) tiếp tục cắt giảm 3,2% biên chế công chức nhằm bảo đảm đến hết năm 2026 giảm 5% biên chế theo Quyết định số 73-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị.

Bộ Tài chính cho biết, tính riêng giai đoạn từ năm 2017 đến nay, Bộ (sau hợp nhất) đã cắt giảm 7.911 chỉ tiêu biên chế công chức, tương ứng khoảng 10% tổng biên chế. Đồng thời, Bộ đã báo cáo Bộ Nội vụ về kế hoạch giai đoạn 2026-2031, trong đó tiếp tục cắt giảm 7.515 biên chế công chức, tương đương 10,6% so với hiện nay.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đã hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước và tổ chức bộ máy bên trong doanh nghiệp, làm cơ sở tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.