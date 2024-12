Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư kiểm tra tiến độ đường ven biển đoạn qua Nghệ An

Nghệ An cần huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án đường ven biển, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, sớm đưa vào khai thác tạo kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của vùng.

Chiều tối qua 8/12, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch - Đầu tư do đồng chí Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ đường ven biển từ Nghi Sơn – Thanh Hóa đến Cửa Lò – Nghệ An. Cùng đi, về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) từ Km7 - Km76 được triển khai thi công từ tháng 2/2022 trên chiều dài gần 60km. Tổng mức đầu tư của dự án là 4.651 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp trên 3.200 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt 98,2%. Toàn dự án đã giải ngân gần 3.440 tỷ đồng, trong đó phần thi công cả 2 gói thầu đã giải ngân gần 2.460 tỷ đồng, đạt 88%. Riêng năm 2024 được bố trí 798,6 tỷ đồng và đến nay giải ngân đạt tỷ lệ 76,65%.

Theo hợp đồng đến tháng 2/2026 dự án mới hoàn thành. Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo, đốc thúc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành dự án vào giữa năm 2025, vượt tiến độ đề ra trước 6 tháng.

Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Hoàng Phú Hiền báo cáo tiến độ dự án.

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết, đơn vị sẽ tập trung thi công hoàn thành trong quý II/2025. Đây sẽ là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Giám đốc Sở GTVT Nghệ An giải thích về vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng là do xác nhận nguồn gốc đất khó khăn; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng phải thực hiện qua nhiều thủ tục, liên quan đến nhiều cấp, thời gian kéo dài. Bên cạnh đó, một số hộ dân yêu cầu bồi thường, hỗ trợ vượt chính sách quy định dẫn đến kéo dài thời gian vận động, tuyên truyền, có những trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao đổi những vấn đề hướng tuyến của dự án.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tuyến đường ven biển, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị: Ngay từ bây giờ, tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo các địa bàn có đường ven biển đi qua phải bảo vệ nguyên hiện trạng 2 bên tuyến; không để lấn chiếm, băm nát quy hoạch; chuẩn bị các điều kiện để sau này quy hoạch một cách có bài bản, mở ra các không gian mới trong phát triển kinh tế ven biển của Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Vấn đề này đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo và yêu cầu chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ quyết tâm, phấn đấu hoàn thành dự án theo cam kết, sớm đưa công trình đi vào hoạt động, phục vụ yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh Nghệ An.