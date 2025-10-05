Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng trưởng GDP quý III đạt 8,22%, mức cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay

Theo đó, phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay, theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn, yếu tố rủi ro. Trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, đặc biệt là trước những yếu tố bất lợi gia tăng từ bên ngoài.

Chỉ trong quý III, Việt Nam phải hứng chịu 8 cơn bão. Riêng tháng 9 là 4 cơn bão lớn liên tiếp, đặc biệt là cơn bão số 10 với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa lớn, đã gây thiệt hại nặng nề, tổng thiệt hại ước tính chưa đầy đủ là trên 16,5 nghìn tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc; cả hệ thống đã rất nỗ lực, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, những vấn đề đột xuất phát sinh, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, trong thời gian rất ngắn. Tình hình KTXH 9 tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện.

Cụ thể, tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam ước đạt 8,22%﻿. Trong đó, tăng trưởng giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản là 3,74%, khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,46%, khu vực dịch vụ là 8,54%.

"Nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay", Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.﻿

Trong 9 tháng năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 7,84% so với cùng kỳ.﻿ Trong đó tăng trưởng 3 khu vực lần lượt là 3,83%, 8,69% và 8,48%; bám sát kịch bản tăng trưởng cả năm 8% khi thực hiện đồng bộ các giải pháp đặt ra.

Sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực. Tăng trưởng nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng khá trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nhất là trong tháng 9 và quý III.

Công nghiệp khai khoáng quý III có xu hướng phục hồi trở lại, tăng 9,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng, quý III tăng khoảng 10%, 9 tháng tăng 9,92%, đạt kịch bản (9,9%).

CPI tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 3,27%; kiểm soát tốt nguồn cung, giá cả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động. Thu NSNN 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 9 đạt 27.500 doanh nghiệp, tăng 55,6% so với cùng kỳ; 9 tháng đạt trên 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4%, tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội phải đối mặt với một số khó khăn. Nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức, kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian tạo chuyển biến; hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Ngoài ra, thiên tai xảy ra liên tục trên phạm vi rộng, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, dự báo có diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm, đặc biệt là hiện tượng thiên tai chồng thiên tai.