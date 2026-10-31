Bộ trưởng Nội vụ thông tin về chính sách tiền lương mới

Tổng nguồn lực bố trí tăng thêm 48,5 nghìn tỷ

Tại phiên họp chiều 30/10, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã phát biểu làm rõ ý kiến của đại biểu về chính sách tiền lương đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã.

Về tiền lương, ông Hải cho hay, thực hiện Kết luận số 206 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành các nghị định điều chỉnh tiền lương, lương hưu và phụ cấp đối với các nhóm đối tượng.

Theo ông, tổng số người được thụ hưởng là trên 5,8 triệu người (chưa kể lực lượng vũ trang). Tổng nguồn lực được bố trí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm 2026 khoảng 48,5 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: QH

Trong đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức có hơn 2,2 triệu người được thụ hưởng (chưa kể lực lượng vũ trang). Khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, nhu cầu kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm khoảng 35.000 tỷ đồng.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (từ tháng 1/2027) khoảng gần 3,5 triệu người. Tổng kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm ước khoảng 10.773 tỷ đồng, gồm: Ngân sách nhà nước bảo đảm: 2.013 tỷ đồng và Quỹ Bảo hiểm xã hội bảo đảm 8.760 tỷ đồng.

“Riêng việc tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55% có khoảng 163.000 người được thụ hưởng, kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm là khoảng 2.800 tỷ đồng”, ông Hải nói.

Cũng theo Bộ trưởng, hiện nay, Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương.

Để triển khai, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 107 về tiếp tục thực hiện xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để xác định vị trí việc làm, số người làm việc; trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027–2031, đồng thời tham mưu Trung ương quyết định chính sách tiền lương.

“Bộ Nội vụ được giao đi trước một bước trong xây dựng vị trí việc làm để rút kinh nghiệm, sau đó phổ biến cho các bộ, ngành, địa phương. Ngay hôm qua, Bộ đã có báo cáo bước đầu sau hai tuần thực hiện gửi đến Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bảo đảm tương quan hợp lý về thu nhập

Phát biểu trước đó, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) đề nghị Chính phủ quan tâm nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ viên chức làm việc tại cấp xã, tạo động lực nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở.

Theo đại biểu, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã không chỉ đảm nhiệm công tác quản lý hành chính mà còn trực tiếp triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và cung ứng dịch vụ công.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi. Ảnh: Như Ý

Trong đó, đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò quan trọng trong những lĩnh vực thiết yếu như văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, nông nghiệp và môi trường.

Dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, viên chức cấp xã hiện chưa thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ như cán bộ, công chức cấp xã.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị, hầu như không có nguồn thu để cải thiện thu nhập cho viên chức.

Để khắc phục bất cập này, đại biểu kiến nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp đối với những vị trí có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao và trực tiếp phục vụ người dân; đồng thời bảo đảm tương quan hợp lý về thu nhập giữa cán bộ, công chức và viên chức cấp xã.

Đại biểu cũng nhấn mạnh cần gắn chính sách đãi ngộ với vị trí việc làm, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công tác đào tạo và phát triển nghề nghiệp.