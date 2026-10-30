Bộ trưởng thông tin kế hoạch xây cao tốc phục vụ 6,5 triệu người dân Tây Nguyên

Phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu vào cuối phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Tập đoàn Đức Long Gia Lai đang đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

“ Dự án nhằm đảm bảo giải quyết nhu cầu đi lại cho 6,5 triệu đồng bào Tây Nguyên. Bộ Xây dựng trong tháng 10 sẽ tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để báo cáo Chính phủ cân đối nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện tuyến này ”, Bộ trưởng nói.

Liên quan đến tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, việc kết thúc đầu tư tuyến đường với quy mô 2 làn xe không đồng nghĩa với việc toàn bộ dự án đã hoàn thành.

Theo Bộ trưởng, đây là mốc khép lại giai đoạn phân kỳ đầu tư theo các nghị quyết của Quốc hội, hướng đến mục tiêu nối thông toàn tuyến từ Pác Bó đến Đất Mũi với quy mô 2 làn xe.

Sau khi hoàn thành giai đoạn này, đường Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được đầu tư, từng bước nâng cấp thành đường cao tốc theo quy hoạch mạng lưới đường bộ.

Bộ trưởng thông tin, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và phải đầu tư nâng cấp lên thành đường cao tốc. Tuyến đường Hồ Chí Minh dài hơn 2.650km, đến nay đã hoàn thành 2.499km, dự kiến hết tháng 12 hoàn thành 2.643km, và trong quý I năm 2027 sẽ hoàn thành nốt 13km còn lại.

Về công tác quyết toán, Bộ trưởng cho biết giai đoạn đầu tư thứ nhất đã hoàn thành quyết toán từ năm 2016. Giai đoạn thứ hai đã hoàn thành khoảng 89% khối lượng quyết toán và dự kiến hoàn tất trong năm 2027.

Đối với kiến nghị phát triển đường sắt tại Thái Nguyên, Bộ trưởng cho biết các tuyến đường sắt quốc gia trên địa bàn đã được đưa vào kế hoạch sửa chữa, đầu tư trong các giai đoạn trước và sau năm 2030. Riêng đề xuất đường sắt đô thị kết nối Thái Nguyên với Hà Nội thuộc thẩm quyền nghiên cứu, tổ chức triển khai của địa phương.

Liên quan giải pháp cát biển phục vụ các dự án cao tốc, Bộ trưởng Minh khẳng định đã xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và sử dụng cho một số tuyến đường. Tuy nhiên, ông chia sẻ cát biển thực chất là cát ở cuối sông Tiền và sông Hậu thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

“ Vừa qua khu vực khai thác đã có, bám theo quy chuẩn, tiêu chuẩn để khai thác, nhưng có một lưu ý là cự ly vận chuyển khi về đến các vị trí xa, kết hợp với việc rửa cát khỏi nước mặn thì giá thành hơi cao ”, Bộ trưởng nói.

Tư lệnh ngành Xây dựng cũng đề cập vấn đề đại biểu đã nêu về xác định nguyên nhân giảm doanh thu và xử lý dứt điểm trạm BOT Quang Đức qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Trần Hồng Minh, hiện nay, trên toàn tuyến đường Hồ Chí Minh có 6 dự án đầu tư theo hình thức BOT, trong đó có 3 dự án phát sinh tiềm ẩn nguy cơ sụt giảm doanh thu, gồm dự án BOT đoạn từ Km1738 đến Km1763 qua tỉnh Đắk Lắk, do Công ty BOT Quang Đức thực hiện.

Nguyên nhân, theo Bộ trưởng, do có tuyến đường Hồ Chí Minh song song và một số đường nhánh của địa phương đi qua nên tuyến này bị giảm doanh thu.

Khi giảm doanh thu, phương án giải quyết là căn cứ vào Nghị định 122/2026 của Chính phủ (quy định chi tiết về xử lý vướng mắc BOT), Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với nhà đầu tư, tỉnh Đắk Lắk và Kiểm toán Nhà nước để xác định giá trị sụt giảm, thực hiện cơ chế hỗ trợ, chia sẻ từ nguồn ngân sách theo đúng quy định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc xử lý phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.