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Thông tin mới về dự án đường ven biển dài hơn 100km, chỉ đi qua một tỉnh duy nhất

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quan trọng liên quan đến dự án này.

Thông tin mới về dự án đường ven biển dài hơn 100km, chỉ đi qua một tỉnh duy nhất- Ảnh 1.

Một góc tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Bùi Thanh Trung)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, chiều 28/10, ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 , đã bàn giao mặt bằng 98% chiều dài tuyến; giá trị thực hiện đạt 92% giá trị hợp đồng; khối lượng thảm bê tông nhựa mặt đường đạt 11,4/13,28km, đạt 85%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cho dự án đã đạt 77,2% kế hoạch vốn cho năm 2026.

Hiện, dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do một số hộ dân chưa thống nhất bàn giao mặt bằng.

Thông tin mới về dự án đường ven biển dài hơn 100km, chỉ đi qua một tỉnh duy nhất- Ảnh 2.

Hình ảnh thi công Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi)

Đối với dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb , công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, đạt 97%; giá trị thực hiện đạt 91,9% giá trị hợp đồng. Tỷ lệ giải ngân của dự án đã đạt 67,5% kế hoạch vốn năm 2026. Hiện còn một hộ gia đình chưa thống nhất bàn giao mặt bằng.

Chỉ đạo tiến độ triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công ngay tại những đoạn đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đồng thời, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các lô đất tái định cư còn lại, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2026.

Ông Nguyễn Công Hoàng cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần bổ sung qua địa bàn xã Đông Sơn và xã An Phú.

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh có tổng chiều dài hơn 109km, nằm trong quy hoạch tuyến đường ven biển Việt Nam. Dự án nằm trong địa phận tỉnh Quảng Ngãi, có điểm đầu kết nối với đường ven biển TP. Đà Nẵng và điểm cuối tiếp giáp đường ven biển tỉnh Gia Lai.

Trong đó, giai đoạn I dài hơn 30km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn II đang được triển khai, trong đó, giai đoạn IIa (thành phần 1) có chiều dài trên 13km, với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng; giai đoạn IIb dài hơn 16km, tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng.

Vào ngày 17/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn III, với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, chiều dài tuyến trên 32km.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược, mở ra không gian phát triển mới. Bên cạnh đó, dự án giúp kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ ven biển. Ngoài ra, công trình đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh còn là trục giao thông Bắc - Nam phía Đông, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 1.

Tỉnh Quảng Ngãi nằm ở trung tâm khu vực miền Trung Việt Nam, sở hữu cả đường biên giới quốc tế và đường bờ biển dài hơn 130km.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Kon Tum (cũ), tỉnh Quảng Ngãi (mới) có diện tích hơn 14.832km2, quy mô dân số hơn 2,1 triệu người.

Theo Cổng thông tin điện tử địa phương, với địa bàn trải dài từ vùng duyên hải miền Trung đến cao nguyên Tây Nguyên, tỉnh Quảng Ngãi giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa các tỉnh ven biển và khu vực nội địa, đồng thời kết nối Việt Nam với các quốc gia trong Tiểu vùng sông Mê Kông.

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Hà Giang

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