Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24/12

Máy bay thương mại chở khách đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025. Ảnh: Báo Nhân dân

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai về thời gian đưa Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) vào khai thác thương mại. Tại văn bản này, ACV thông báo dự kiến đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ 0 giờ ngày 24/12/2026.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức khai thác được triển khai đồng bộ, thuận lợi, an toàn, ACV đề nghị thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ ACV thực hiện các công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Theo ACV, trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, dự kiến sân bay Long Thành sẽ khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế. Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay Long Thành, trong đó Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế; Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Công tác phân bổ chuyến bay và tổ chức khai thác đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay, hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối slot, kế hoạch khai thác giữa sân bay Long Thành và Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện khai thác thực tế. Hiện nhiều hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ việc khai thác tại sân bay Long Thành.

Để bảo đảm sân bay Long Thành vận hành an toàn, thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu khai thác thương mại, cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong ngắn hạn, các đơn vị tập trung huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục còn lại dự án, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục pháp lý và cấp phép chuyên ngành theo quy định. Đồng thời, triển khai toàn diện chương trình vận hành thử nghiệm (ORAT) với nhiều kịch bản khai thác thực tế nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của hạ tầng, trang thiết bị, quy trình vận hành và nguồn nhân lực. Công tác kiểm tra, đánh giá và khắc phục các tồn tại phát hiện trong quá trình vận hành thử cũng được thực hiện liên tục, bảo đảm mọi hệ thống, quy trình hoạt động ổn định trước thời điểm đưa sân bay vào khai thác chính thức.

Về lâu dài, sân bay Long Thành sẽ phát triển theo lộ trình tăng dần công suất khai thác phù hợp với nhu cầu thị trường và chiến lược phát triển ngành hàng không Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hàng không và phi hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và khai thác hiệu quả sân bay.

Theo ACV, Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu) sân bay Long Thành có 16 gói thầu xây lắp chính, đến giữa tháng 10 này tổng giá trị sản lượng thực hiện các gói thầu đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Trong đó có 4 gói hoàn thành, 12 gói còn lại đang triển khai với nhiều gói thầu đã hoàn thành gần 100% khối lượng công việc như: đường cất hạ cánh thứ nhất và thứ 2, hệ thống cung cấp nhiên liệu, sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách.

Hiện dự án có 4 gói thầu quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp thuộc đường găng tiến độ gồm: nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; nhà để xe. Các đơn vị đang tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tăng cường thi công và đẩy nhanh công tác hoàn thiện; đảm bảo đáp ứng yêu cầu khai thác theo kế hoạch đề ra.