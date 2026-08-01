Bộ Tư pháp hoàn thành xây dựng, trình Quốc hội thông qua 7/7 dự án luật

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và 9 nghị quyết chiến lược với 433 nhiệm vụ được giao, đến nay đã hoàn thành 221/433 nhiệm vụ; hoàn thành trình 5/6 đề án, văn bản được giao xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đánh giá, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật tiếp tục được Đảng ủy Bộ Tư pháp xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bộ đã hoàn thành xây dựng, trình Quốc hội thông qua 7/7 dự án luật, nghị quyết và 1 pháp lệnh; chuẩn bị 8 dự án luật trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới; nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh, thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026 và dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027; xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều nghị định, nghị quyết và 09 quyết định, văn bản đề án cụ thể; trên cơ sở Nghị quyết số 10/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ đã chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, thường xuyên báo cáo Chính phủ, tổ chức triển khai thực hiện “Chiến dịch 20 ngày đêm” giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Đảng ủy Bộ đã chủ động chủ động phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương tham mưu các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo (như xây dựng Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, tổ chức 02 phiên họp của Ban Chỉ đạo, tổng rà soát hệ thống pháp luật, cho ý kiến Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI), đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản, nâng cao chất lượng thẩm định và tổ chức thi hành pháp luật; tham mưu triển khai nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, đã tham mưu phân cấp 362 thủ tục hành chính, cắt giảm 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính, cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh, góp phần giảm 53% thời gian giải quyết, giảm 54,6% chi phí tuân thủ, tiết kiệm khoảng 23 nghìn tỷ đồng/năm. Các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đã kết nối, đồng bộ 4/4 cơ sở dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia…

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW, sau hơn 1 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật), việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tác động toàn diện tới công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, được các cơ quan, tổ chức, đông đảo tầng lớp nhân dân, đội ngũ luật gia, luật sư, cộng đồng doanh nghiệp đồng tình, đón nhận và hưởng ứng.

Từ ngày 30/4/2025 đến nay, Đảng ủy Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy các bộ, ngành có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức 5 Phiên họp, xem xét, cho ý kiến và thông qua 30 nội dung, nhiệm vụ lớn. Hiện nay, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã và đang tích cực triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại các phiên họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp tục lãnh đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Tập trung rà soát thực hiện các biện pháp, giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác được giao, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh tổ chức thi hành pháp luật, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực thi hành án dân sự…

Chỉ đạo khẩn trương tổng rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng bộ, thống nhất, khoa học, khả thi, minh bạch; khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu ổn định; hạn chế việc sửa đổi, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật khi chưa đánh giá đầy đủ tác động, chưa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; hạn chế tối đa việc ban hành luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, trừ trường hợp thực sự cần thiết.

Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát quyền lực, bảo đảm thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Rà soát tổng thể việc phân cấp, phân quyền. Trên cơ sở đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thu hồi thẩm quyền không còn phù hợp; đồng thời bảo đảm điều kiện về tổ chức bộ máy, nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện…