Lâm Đồng quy hoạch đô thị du lịch biển gần 32.000 ha

Ngày 31/7, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp UBND xã Hòa Thắng tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung và quy hoạch phân khu khu vực Hòa Thắng.

Theo đồ án được công bố, phạm vi lập quy hoạch có diện tích hơn 32.000 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Hòa Thắng. Đến năm 2030, quy mô dân số toàn xã dự kiến đạt khoảng 112.300 người và tăng lên khoảng 159.000 người vào năm 2050.

Lâm Đồng định hướng xã Hòa Thắng phát triển gắn với danh thắng quốc gia Bàu Trắng.

Mục tiêu quy hoạch là phát triển hài hòa giữa khu dân cư, du lịch ven biển, sản xuất - chế biến nông, ngư nghiệp, phát triển năng lượng tái tạo và bảo tồn hệ sinh thái; đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, hệ thống giao thông và tiềm năng kinh tế biển.

Theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Né , khu vực Hòa Thắng thuộc phân khu 2, có diện tích khoảng 7.130 ha, được định hướng phát triển thành đô thị du lịch biển chất lượng cao gắn với bảo tồn và phát huy giá trị danh thắng quốc gia Bàu Trắng cùng hệ thống đồi cát đặc trưng.

Quy hoạch cũng xác định phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, thể thao biển, du lịch sinh thái, thương mại - dịch vụ; xây dựng cảng du lịch, quảng trường, công viên chuyên đề và hệ thống không gian công cộng.

Trên cơ sở 2 trung tâm động lực là trung tâm Bàu Trắng và trung tâm ven biển, Hòa Thắng sẽ được tổ chức thành 7 tiểu khu chức năng, hình thành các không gian phát triển có bản sắc riêng nhưng liên kết đồng bộ trong tổng thể đô thị du lịch.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - phát biểu.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh: Với lợi thế về Bàu Trắng, hệ thống đồi cát, bờ biển đẹp và quỹ đất rộng, Hòa Thắng được kỳ vọng trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Để các đồ án quy hoạch sớm đi vào cuộc sống, ông Hải yêu cầu UBND xã Hòa Thắng khẩn trương công khai quy hoạch, lập kế hoạch triển khai, hoàn thành cắm mốc ngoài thực địa; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và đất đai, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích hoặc đầu cơ đất đai.

Ông Hải cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch; đồng thời khẩn trương tháo gỡ các dự án chậm triển khai do vướng quy hoạch trước đây để đưa vào thực hiện, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Lâm Đồng quyết tâm đánh thức Hòa Thắng từ biển, năng lượng tái tạo và Bàu Trắng.

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng - cam kết, chính quyền địa phương sẽ quản lý chặt chẽ quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển.