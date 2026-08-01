Khi nào được đóng bù BHXH để hưởng chế độ hưu?

Nếu nghỉ từ tháng 07/2026 thì lương hưu của ông Đô được tính như thế nào? Từ thời điểm nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2024 quy định về đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Theo khoản 7 Điều 33 quy định về trường hợp thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng thì người lao động hoặc thân nhân của người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Theo thông tin ông cung cấp, ông sinh tháng 10/1967, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, như vậy ông đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định, vì vậy ông không được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Căn cứ tính lương hưu

Do ông không cung cấp đầy đủ dữ liệu nên BHXH TP. Hà Nội chưa có đủ căn cứ để tính chính xác mức lương hưu và thời điểm hưởng khi ông nghỉ hưu từ tháng 07/2026.

Căn cứ theo Điều 72 Luật BHXH năm 2024, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được xác định theo chế độ tiền lương của người lao động.

Cụ thể, người có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương của số năm đóng trước khi nghỉ hưu. Người đóng theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được tính bình quân của toàn bộ thời gian đóng. Trường hợp có cả hai chế độ tiền lương thì tính bình quân chung của toàn bộ thời gian đóng, trong đó thời gian hưởng lương theo chế độ Nhà nước được tính theo quy định.

Theo điểm b khoản 1 Điều 66 Luật BHXH năm 2024 quy định mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Theo khoản 1 Điều 15 theo Thông tư số 12/2025/TT-BNV ngày 30/06/2025 quy định về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động khi nghỉ việc có đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH được tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp người lao động tiếp tục làm việc và đóng BHXH bắt buộc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu, đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt làm việc.