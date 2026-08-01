Tất cả người dân cả nước chú ý quy định mới nhất về căn cước công dân trẻ em

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 301/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2024/NĐ-CP liên quan đến việc thực hiện liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính cốt lõi, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Một trong những cải cách đột phá nhất của Nghị định này là chính thức đưa thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi tích hợp chung vào quy trình liên thông đăng ký khai sinh.

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Thay vì chỉ thực hiện liên thông 3 thủ tục hành chính như quy định trước đây (gồm Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú và Cấp thẻ Bảo hiểm y tế), Nghị định 301/2026/NĐ-CP đã mở rộng phạm vi điều chỉnh lên thành nhóm 4 thủ tục liên thông khi bổ sung thêm khâu Cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đồng thời, đối tượng áp dụng của Nghị định cũng được điều chỉnh thống nhất, bao gồm toàn bộ các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trực tiếp đến quy trình vận hành nhóm 4 thủ tục liên thông mới này.

Quy trình liên thông tự động và thời hạn giải quyết không quá 5 ngày

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Nghị định 301/2026/NĐ-CP quy định chi tiết cơ chế vận hành dữ liệu giữa các hệ thống thông tin quản lý nhà nước khi thực hiện cấp thẻ Căn cước cho trẻ:

Đăng ký đơn giản trên Cổng Dịch vụ công: Khi người đại diện hợp pháp nộp hồ sơ trực tuyến, nếu có nhu cầu cấp thẻ Căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi chỉ cần tích chọn trực tiếp ngay trên tờ khai điện tử.

Chuyển dữ liệu tự động: Ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ tự động chuyển tiếp hồ sơ sang Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước (Bộ Công an) để xử lý theo đúng quy định của Luật Căn cước.

Trích xuất dữ liệu tích hợp: Cơ quan Công an khai thác thông tin từ Giấy khai sinh điện tử và thẻ Bảo hiểm y tế đã khởi tạo trong quy trình liên thông để tích hợp trực tiếp vào thẻ Căn cước cũng như tài khoản định danh điện tử VNeID của trẻ.

Không thu nhận sinh trắc học: Đối với nhóm trẻ dưới 6 tuổi, cơ quan quản lý Căn cước không tiến hành thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học (vân tay, mống mắt, khuôn mặt).

Thời hạn xử lý nhanh chóng: Thời gian giải quyết thủ tục cấp thẻ Căn cước được quy định tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ điện tử hợp lệ.

Cơ chế xử lý sự cố sai sót dữ liệu và trả kết quả linh hoạt

Để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân và tính chính xác của dữ liệu dân cư, Nghị định 301/2026/NĐ-CP đề ra quy trình xử lý khép kín trong trường hợp phát hiện sai sót trên bản điện tử Giấy khai sinh:

Hệ thống thông tin quản lý cư trú hoặc Hệ thống thông tin Bảo hiểm xã hội sẽ chuyển trả hồ sơ về Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi thông báo qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp để cơ quan đăng ký hộ tịch thẩm quyền tiến hành chỉnh sửa.

Sau khi hoàn tất đính chính, kết quả xử lý sẽ được thông báo minh bạch cho người yêu cầu thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Về phương thức trả kết quả, Nghị định mới cũng bổ sung quy định linh hoạt đối với thẻ Căn cước bản cứng. Theo đó, người dân có thể lựa chọn nhận thẻ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, cơ quan quản lý Căn cước cấp xã hoặc nhận tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích tùy theo nhu cầu đã đăng ký.