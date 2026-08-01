Đà Nẵng: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỷ đồng

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đọc quyết định bắt các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết, quá trình điều tra phát hiện Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng, ở đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, do Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi), ở phường An Khê, TP Đà Nẵng, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng, từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 doanh nghiệp có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, số thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an TP Đà Nẵng xác định, Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi), ở TP Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành 17 doanh nghiệp “ma” chuyên xuất bán hóa đơn trái phép.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số cùng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đối tượng còn thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Công an TP Đà Nẵng đọc quyết định bắt đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỷ đồng. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế vượt 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 02 đối tượng nói trên về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.