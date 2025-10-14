Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ uống 1 thứ người trẻ nào cũng "nghiện", cô gái giảm hơn 30kg chỉ trong 1 năm, xúc động vì lần đầu tiên làm được 1 việc tưởng trong mơ

14-10-2025 - 15:16 PM | Sống

Có thể bạn không tin nhưng sự thật cách đây một năm, cô đã đạt cân nặng khủng khiếp: 84kg.

Chiều ngày 11 tháng 10, Mayana (Vũ Hán, Trung Quốc) đã chào đón giải chạy mùa thu vàng đầu tiên: Giải chạy sức khỏe Hồ Đông Shell. Gần 1.000 vận động viên từ mọi tầng lớp đã tận hưởng niềm vui chạy bộ và cảm nhận vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu Vũ Hán. Cuối cùng, Mayana, đến từ Vũ Hán, đã giành chức vô địch nữ trong cuộc thi chạy đầu tiên của mình. Có thể bạn không tin nhưng sự thật cách đây một năm, cô đã đạt cân nặng khủng khiếp: 84kg.

Bỏ uống 1 thứ người trẻ nào cũng "nghiện", cô gái giảm hơn 30kg chỉ trong 1 năm, xúc động vì lần đầu tiên làm được 1 việc tưởng trong mơ- Ảnh 1.

Mayana chia sẻ, đây là cuộc thi chạy chính thức đầu tiên của cô. Cô vô cùng hài lòng và bất ngờ khi giành chức vô địch nữ. Điều đáng ngạc nhiên là Mayana, giờ đây đã có thân hình cân đối và chỉ nặng khoảng 50kg, từng nặng khoảng 84kg vào tháng 9 năm ngoái. Cô tự giễu bản thân trước mặt các phóng viên, tự nhận mình thừa cân. Hồi đó, cô gọi ít nhất 2 cốc trà sữa mỗi ngày, ăn gà rán và lẩu cay, sáng nào cũng ăn một tô mì bò và một chiếc bánh bao chiên.

Cân nặng ngày càng tăng đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô. "Cúi xuống buộc dây giày đã khó, huống chi là chạy bộ", Mayana nhớ lại. Cô không thể diện những bộ đồ yêu thích. Và vì không chú ý đến chế độ ăn uống, cô bị gan nhiễm mỡ. Quan trọng nhất, lối sống xa hoa như vậy không phải là điều cô mong muốn.

Sau khi nhận ra vấn đề, cô bắt đầu thay đổi, điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên. Cô dần dần đặt ra mục tiêu: Giảm khoảng 20kg. Cô nói: "Tôi quyết tâm đạt được cân nặng lý tưởng. Tôi có thể làm được!".

Bỏ uống 1 thứ người trẻ nào cũng "nghiện", cô gái giảm hơn 30kg chỉ trong 1 năm, xúc động vì lần đầu tiên làm được 1 việc tưởng trong mơ- Ảnh 2.

Với một Bạch Dương như Mayana, cô ấy có một tinh thần bền bỉ. Cô ấy thừa nhận mình coi việc tập thể hình như một công việc, trả tiền thuê huấn luyện viên cá nhân 26 ngày 1 tháng. Cô ấy tập cardio, chạy bộ, thể dục nhịp điệu và thể dục thẩm mỹ. Cô ấy chạy bộ 1 tiếng mỗi sáng, tham gia lớp học khiêu vũ 1,5 tiếng, sau đó là lớp thể dục 2 tiếng.

Tất nhiên, chế độ ăn uống của cô ấy cũng rất quan trọng. Cô ấy bắt đầu ngày mới với một tách cà phê đen, 2 quả trứng và một củ khoai lang. Bữa trưa, cô ấy ăn thịt bò, thịt gà, cá hoặc tôm, một bát cơm gạo lứt nhỏ và một đĩa rau. Cô ấy uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày và cắt giảm 2 cốc trà sữa .

Bỏ uống 1 thứ người trẻ nào cũng "nghiện", cô gái giảm hơn 30kg chỉ trong 1 năm, xúc động vì lần đầu tiên làm được 1 việc tưởng trong mơ- Ảnh 3.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trà sữa là đồ uống gây nghiện mà giới trẻ cực mê nhưng gây tăng cân và lão hóa sớm nếu uống thường xuyên. Lý do là bởi trong một ly trà sữa trung bình chứa tới 300–500 kcal, tương đương một bữa ăn chính, nhưng lại hầu như không có dưỡng chất thiết yếu. Lượng đường cao (từ siro, bột kem, trân châu) khiến insulin trong máu tăng vọt, kích thích cơ thể tích trữ mỡ thừa, đặc biệt ở vùng bụng và đùi.

Không chỉ vậy, đường và chất béo bão hòa trong trà sữa còn thúc đẩy quá trình glycation – hiện tượng đường "bắt dính" vào các sợi collagen và elastin trong da, khiến da mất đàn hồi, dễ chảy xệ và hình thành nếp nhăn sớm. Caffeine trong trà cũng có thể làm mất nước nhẹ, khiến da khô, xỉn màu nếu không bù đủ nước.

Nói cách khác, thói quen "một ly trà sữa cho vui" thực ra là đang nạp thêm hàng trăm calo rỗng và vô tình đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào. Nếu muốn giữ dáng và trẻ lâu, các chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế tối đa loại đồ uống này, thay vào đó là trà xanh không đường, nước ép rau củ hoặc nước lọc chanh ấm để vừa đẹp da vừa ổn định cân nặng.

"Cân nặng của tôi dần dần giảm đi một cách vô thức, và tôi đã giảm được hơn 30kg trong một năm. Lần này tôi quyết định đăng ký tham gia Giải chạy sức khỏe Shell East Lake. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi chạy bộ chính thức. Chủ yếu là tôi muốn tự cho mình một câu trả lời thỏa đáng", cô gái nghị lực chia sẻ.

"Một cơ thể khỏe mạnh thật quan trọng!", Mayana hiện đang rất phấn chấn. Cô chia sẻ trước ống kính rằng mình cảm thấy thư thái, tự tin, lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết.

Giảm 0,5kg nhận ngay 1,8 triệu: Công ty chi 3,7 tỷ đồng cho nhân viên giảm cân, có người nhận tới 75 triệu sau 3 tháng

Theo Tuấn Khang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ ứng viên PGS Toán học trẻ nhất Việt Nam năm 2025: Là người Hải Phòng, từng có 5 năm học ở Pháp để lấy bằng Tiến sĩ

Nữ ứng viên PGS Toán học trẻ nhất Việt Nam năm 2025: Là người Hải Phòng, từng có 5 năm học ở Pháp để lấy bằng Tiến sĩ Nổi bật

Việt Nam có “mỏ vàng xanh” mọc dưới biển: Giàu dinh dưỡng, chứa hoạt chất giúp phòng ngừa ung thư

Việt Nam có “mỏ vàng xanh” mọc dưới biển: Giàu dinh dưỡng, chứa hoạt chất giúp phòng ngừa ung thư Nổi bật

Hơn 200 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

Hơn 200 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

14:58 , 14/10/2025
Một cuộc điện thoại làm "bốc hơi" 7,5 tỷ đồng, sinh viên năm 3 kể lại toàn bộ quá trình bị lừa, từng chi tiết đều nghẹt thở

Một cuộc điện thoại làm "bốc hơi" 7,5 tỷ đồng, sinh viên năm 3 kể lại toàn bộ quá trình bị lừa, từng chi tiết đều nghẹt thở

14:45 , 14/10/2025
5 con giáp sinh ra đã có cốt giàu, phú quý trong lòng bàn tay

5 con giáp sinh ra đã có cốt giàu, phú quý trong lòng bàn tay

14:34 , 14/10/2025
Cẩn trọng khi nhận cuộc gọi video kết nối kém, hình nhòe

Cẩn trọng khi nhận cuộc gọi video kết nối kém, hình nhòe

14:19 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên