Bỏ uống 1 thứ người trẻ nào cũng "nghiện", cô gái giảm hơn 30kg chỉ trong 1 năm, xúc động vì lần đầu tiên làm được 1 việc tưởng trong mơ

Chiều ngày 11 tháng 10, Mayana (Vũ Hán, Trung Quốc) đã chào đón giải chạy mùa thu vàng đầu tiên: Giải chạy sức khỏe Hồ Đông Shell. Gần 1.000 vận động viên từ mọi tầng lớp đã tận hưởng niềm vui chạy bộ và cảm nhận vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu Vũ Hán. Cuối cùng, Mayana, đến từ Vũ Hán, đã giành chức vô địch nữ trong cuộc thi chạy đầu tiên của mình. Có thể bạn không tin nhưng sự thật cách đây một năm, cô đã đạt cân nặng khủng khiếp: 84kg.

Mayana chia sẻ, đây là cuộc thi chạy chính thức đầu tiên của cô. Cô vô cùng hài lòng và bất ngờ khi giành chức vô địch nữ. Điều đáng ngạc nhiên là Mayana, giờ đây đã có thân hình cân đối và chỉ nặng khoảng 50kg, từng nặng khoảng 84kg vào tháng 9 năm ngoái. Cô tự giễu bản thân trước mặt các phóng viên, tự nhận mình thừa cân. Hồi đó, cô gọi ít nhất 2 cốc trà sữa mỗi ngày, ăn gà rán và lẩu cay, sáng nào cũng ăn một tô mì bò và một chiếc bánh bao chiên.

Cân nặng ngày càng tăng đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô. "Cúi xuống buộc dây giày đã khó, huống chi là chạy bộ", Mayana nhớ lại. Cô không thể diện những bộ đồ yêu thích. Và vì không chú ý đến chế độ ăn uống, cô bị gan nhiễm mỡ. Quan trọng nhất, lối sống xa hoa như vậy không phải là điều cô mong muốn.

Sau khi nhận ra vấn đề, cô bắt đầu thay đổi, điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên. Cô dần dần đặt ra mục tiêu: Giảm khoảng 20kg. Cô nói: "Tôi quyết tâm đạt được cân nặng lý tưởng. Tôi có thể làm được!".

Với một Bạch Dương như Mayana, cô ấy có một tinh thần bền bỉ. Cô ấy thừa nhận mình coi việc tập thể hình như một công việc, trả tiền thuê huấn luyện viên cá nhân 26 ngày 1 tháng. Cô ấy tập cardio, chạy bộ, thể dục nhịp điệu và thể dục thẩm mỹ. Cô ấy chạy bộ 1 tiếng mỗi sáng, tham gia lớp học khiêu vũ 1,5 tiếng, sau đó là lớp thể dục 2 tiếng.

Tất nhiên, chế độ ăn uống của cô ấy cũng rất quan trọng. Cô ấy bắt đầu ngày mới với một tách cà phê đen, 2 quả trứng và một củ khoai lang. Bữa trưa, cô ấy ăn thịt bò, thịt gà, cá hoặc tôm, một bát cơm gạo lứt nhỏ và một đĩa rau. Cô ấy uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày và cắt giảm 2 cốc trà sữa .

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trà sữa là đồ uống gây nghiện mà giới trẻ cực mê nhưng gây tăng cân và lão hóa sớm nếu uống thường xuyên. Lý do là bởi trong một ly trà sữa trung bình chứa tới 300–500 kcal, tương đương một bữa ăn chính, nhưng lại hầu như không có dưỡng chất thiết yếu. Lượng đường cao (từ siro, bột kem, trân châu) khiến insulin trong máu tăng vọt, kích thích cơ thể tích trữ mỡ thừa, đặc biệt ở vùng bụng và đùi. Không chỉ vậy, đường và chất béo bão hòa trong trà sữa còn thúc đẩy quá trình glycation – hiện tượng đường "bắt dính" vào các sợi collagen và elastin trong da, khiến da mất đàn hồi, dễ chảy xệ và hình thành nếp nhăn sớm. Caffeine trong trà cũng có thể làm mất nước nhẹ, khiến da khô, xỉn màu nếu không bù đủ nước. Nói cách khác, thói quen "một ly trà sữa cho vui" thực ra là đang nạp thêm hàng trăm calo rỗng và vô tình đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào. Nếu muốn giữ dáng và trẻ lâu, các chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế tối đa loại đồ uống này, thay vào đó là trà xanh không đường, nước ép rau củ hoặc nước lọc chanh ấm để vừa đẹp da vừa ổn định cân nặng.

"Cân nặng của tôi dần dần giảm đi một cách vô thức, và tôi đã giảm được hơn 30kg trong một năm. Lần này tôi quyết định đăng ký tham gia Giải chạy sức khỏe Shell East Lake. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi chạy bộ chính thức. Chủ yếu là tôi muốn tự cho mình một câu trả lời thỏa đáng", cô gái nghị lực chia sẻ.

"Một cơ thể khỏe mạnh thật quan trọng!", Mayana hiện đang rất phấn chấn. Cô chia sẻ trước ống kính rằng mình cảm thấy thư thái, tự tin, lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết.