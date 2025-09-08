Giảm 0,5kg nhận ngay 1,8 triệu: Công ty chi 3,7 tỷ đồng cho nhân viên giảm cân, có người nhận tới 75 triệu sau 3 tháng

Một công ty công nghệ tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã gây chú ý khi chi một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) để khuyến khích nhân viên giảm cân, trong đó một người đã nhận khoản tiền thưởng 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng) sau khi giảm hơn 20kg trong 3 tháng.

Chương trình có tên “Thử thách Giảm cân Triệu Nhân dân tệ” do Arashi Vision Inc. (còn gọi là Insta360) tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích nhân viên sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Theo thể lệ, mọi nhân viên công ty đều có thể tham gia. Với mỗi 0,5kg giảm đượm, nhân viên sẽ nhận thưởng 500 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng). Nếu tăng cân trở lại, người tham gia sẽ bị phạt 800 nhân dân tệ (khoảng 2,9 triệu) cho mỗi 0,5kg.

Công ty có chế độ thưởng người giảm cân và phạt người tăng cân (Nguồn: Handout)

Người giành danh hiệu “Nhà vô địch Giảm cân” và rinh về giải thưởng tiền mặt 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng) năm nay là Tạ Á Kỳ, một nhân viên thuộc thế hệ Gen Z. Để giảm được 20kg trong vòng 90 ngày, cô cho biết bản thân đã duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt và tập thể dục 1,5 giờ mỗi ngày. “Đây là thời điểm tốt nhất để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, không chỉ về ngoại hình mà còn về sức khỏe”, Á Kỳ nói.

Á Kỳ còn chia sẻ trong nhóm chat nội bộ “phương pháp giảm cân của diễn viên Tần Hạo” để động viên đồng nghiệp. Cách ăn kiêng này từng giúp nam diễn viên giảm 10kg trong 15 ngày, với thực đơn thay đổi từng ngày: ngày đầu uống sữa đậu nành, ngày thứ hai ăn ngô, ngày thứ ba ăn trái cây, sau đó xen kẽ giữa protein và rau.

Từ năm 2022 đến nay, Insta360 đã tổ chức 7 vòng thử thách, trao tổng cộng gần 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng) tiền thưởng cho nhân viên. Riêng năm vừa qua, 99 nhân viên tham gia đã giảm được tổng cộng 950kg và chia nhau một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) tiền thưởng.

Rất nhiều nhân viên của công ty đã hưởng ứng hoạt động này (Nguồn: Handout)

Đại diện Insta360 cho biết mục tiêu của chương trình là khuyến khích lối sống lành mạnh, giúp nhân viên ưu tiên sức khỏe thay vì chỉ tập trung vào công việc. Sáng kiến này cũng trùng khớp với chiến dịch “Năm Quản lý Cân nặng” do Trung Quốc phát động từ tháng 6/2024 nhằm kiềm chế tỷ lệ thừa cân và béo phì ngày càng tăng.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách làm độc đáo của công ty. Một người bình luận: “Yêu cầu để được nhận vào làm là gì? Tôi sẵn sàng sống bằng nước để giành thưởng.” Người khác đùa: “Nếu làm ở đây, tôi sẽ khiến công ty phá sản vì chạy 10km mỗi ngày.”

Nguồn: South China Morning Post