Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảm 0,5kg nhận ngay 1,8 triệu: Công ty chi 3,7 tỷ đồng cho nhân viên giảm cân, có người nhận tới 75 triệu sau 3 tháng

08-09-2025 - 21:55 PM | Sống

Một công ty công nghệ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) gây chú ý khi tổ chức “Thử thách Giảm cân Triệu Nhân dân tệ”, chi 1 triệu tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) mỗi năm cho nhân viên tham gia.

Một công ty công nghệ tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã gây chú ý khi chi một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) để khuyến khích nhân viên giảm cân, trong đó một người đã nhận khoản tiền thưởng 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng) sau khi giảm hơn 20kg trong 3 tháng.

Chương trình có tên “Thử thách Giảm cân Triệu Nhân dân tệ” do Arashi Vision Inc. (còn gọi là Insta360) tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích nhân viên sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Theo thể lệ, mọi nhân viên công ty đều có thể tham gia. Với mỗi 0,5kg giảm đượm, nhân viên sẽ nhận thưởng 500 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng). Nếu tăng cân trở lại, người tham gia sẽ bị phạt 800 nhân dân tệ (khoảng 2,9 triệu) cho mỗi 0,5kg.

Giảm 0,5kg nhận ngay 1,8 triệu: Công ty chi 3,7 tỷ đồng cho nhân viên giảm cân, có người nhận tới 75 triệu sau 3 tháng- Ảnh 1.

Công ty có chế độ thưởng người giảm cân và phạt người tăng cân (Nguồn: Handout)

Người giành danh hiệu “Nhà vô địch Giảm cân” và rinh về giải thưởng tiền mặt 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng) năm nay là Tạ Á Kỳ, một nhân viên thuộc thế hệ Gen Z. Để giảm được 20kg trong vòng 90 ngày, cô cho biết bản thân đã duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt và tập thể dục 1,5 giờ mỗi ngày. “Đây là thời điểm tốt nhất để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, không chỉ về ngoại hình mà còn về sức khỏe”, Á Kỳ nói.

Á Kỳ còn chia sẻ trong nhóm chat nội bộ “phương pháp giảm cân của diễn viên Tần Hạo” để động viên đồng nghiệp. Cách ăn kiêng này từng giúp nam diễn viên giảm 10kg trong 15 ngày, với thực đơn thay đổi từng ngày: ngày đầu uống sữa đậu nành, ngày thứ hai ăn ngô, ngày thứ ba ăn trái cây, sau đó xen kẽ giữa protein và rau.

Từ năm 2022 đến nay, Insta360 đã tổ chức 7 vòng thử thách, trao tổng cộng gần 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng) tiền thưởng cho nhân viên. Riêng năm vừa qua, 99 nhân viên tham gia đã giảm được tổng cộng 950kg và chia nhau một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) tiền thưởng.

Giảm 0,5kg nhận ngay 1,8 triệu: Công ty chi 3,7 tỷ đồng cho nhân viên giảm cân, có người nhận tới 75 triệu sau 3 tháng- Ảnh 2.

Rất nhiều nhân viên của công ty đã hưởng ứng hoạt động này (Nguồn: Handout)

Đại diện Insta360 cho biết mục tiêu của chương trình là khuyến khích lối sống lành mạnh, giúp nhân viên ưu tiên sức khỏe thay vì chỉ tập trung vào công việc. Sáng kiến này cũng trùng khớp với chiến dịch “Năm Quản lý Cân nặng” do Trung Quốc phát động từ tháng 6/2024 nhằm kiềm chế tỷ lệ thừa cân và béo phì ngày càng tăng.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách làm độc đáo của công ty. Một người bình luận: “Yêu cầu để được nhận vào làm là gì? Tôi sẵn sàng sống bằng nước để giành thưởng.” Người khác đùa: “Nếu làm ở đây, tôi sẽ khiến công ty phá sản vì chạy 10km mỗi ngày.”

Nguồn: South China Morning Post

Có nên rút phích cắm nồi cơm điện ngay khi cơm chín? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Theo Uyên Bùi

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miễn học phí công lập, quy định mới nhất về khung học phí như thế nào?

Miễn học phí công lập, quy định mới nhất về khung học phí như thế nào? Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu Nổi bật

Người phụ nữ đóng bảo hiểm 4 năm, con mắc bệnh hiểm nghèo lại bị công ty bảo hiểm từ chối chi trả 1,4 tỷ đồng: “Bệnh con chị chưa đủ nặng”

Người phụ nữ đóng bảo hiểm 4 năm, con mắc bệnh hiểm nghèo lại bị công ty bảo hiểm từ chối chi trả 1,4 tỷ đồng: “Bệnh con chị chưa đủ nặng”

21:46 , 08/09/2025
Các nhà khoa học Việt Nam phát hiện hai “kho báu sống” chưa từng được biết tới

Các nhà khoa học Việt Nam phát hiện hai “kho báu sống” chưa từng được biết tới

21:35 , 08/09/2025
Đan Trường lần đầu tiết lộ về căn bệnh mắc phải suốt nhiều năm qua

Đan Trường lần đầu tiết lộ về căn bệnh mắc phải suốt nhiều năm qua

21:35 , 08/09/2025
Bài Toán tiểu học "60-10= 50" bị gạch sai, xem đáp án mà phụ huynh đau đầu: Ai ngờ được cách làm như này!

Bài Toán tiểu học "60-10= 50" bị gạch sai, xem đáp án mà phụ huynh đau đầu: Ai ngờ được cách làm như này!

21:25 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên