Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về phương án tổ chức khai thác đường sắt tạm thời tại ga Phú Xuyên, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng triển khai Dự án trục không gian quốc lộ 1A.

Để bảo đảm hoạt động vận tải đường sắt quốc gia không bị gián đoạn, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án đường sắt có liên quan.

Trong đó, dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đoạn từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi, kết hợp xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia dự kiến hoàn thành vào ngày 31/3/2027.

Ga Hà Nội hiện nay (ảnh: Trần Hoàng).

Dự án tuyến đường sắt vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Hà Nội hoàn thiện phương án nâng cấp ga Phú Xuyên hiện hữu, đầu tư các công trình phụ trợ, bảo đảm đủ năng lực và điều kiện kỹ thuật để tiếp nhận hoạt động vận tải hành khách từ ga Hà Nội và vận tải hàng hóa từ ga Giáp Bát.

Thành phố cần đánh giá đầy đủ tác động kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư, đồng thời thống nhất với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam về thiết kế ga tạm, phương án tổ chức chạy tàu trước khi báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Ga Phú Xuyên nằm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, cách ga Hà Nội khoảng 35 km về phía Nam.

Theo phương án do UBND TP. Hà Nội đề xuất trước đó, trong thời gian khai thác ga tạm Phú Xuyên, hành khách sẽ được trung chuyển giữa ga Hà Nội và ga Phú Xuyên bằng xe buýt hoạt động 24/24h, tất cả các ngày trong tuần.

Đối với hàng hóa, việc trung chuyển sẽ được thực hiện giữa ga Phú Xuyên và ga Yên Viên.

UBND TP. Hà Nội cũng đề xuất duy trì Trung tâm điều hành vận tải đường sắt (OCC) tại ga Hà Nội trong suốt giai đoạn khai thác tạm thời. Việc giữ nguyên vị trí OCC nhằm bảo đảm hoạt động điều hành chạy tàu không bị gián đoạn khi chuyển địa điểm đón, trả khách và vận tải hàng hóa.

Sau khi Tổ hợp ga đường sắt quốc gia Ngọc Hồi hoàn thành, đồng bộ với các hạng mục đường sắt đô thị và công trình liên quan, phương án di chuyển OCC về Ngọc Hồi sẽ tiếp tục được nghiên cứu theo quy hoạch.

Trong trường hợp phương án được triển khai, sau khi ga tạm Phú Xuyên hoàn thành xây dựng, khai thác thử và đáp ứng các yêu cầu về an toàn, năng lực vận tải, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra, tổ chức bàn giao đoạn đường sắt hiện hữu từ ga Phú Xuyên đến ga Hà Nội cho UBND TP. Hà Nội.

Việc bàn giao nhằm phục vụ triển khai dự án mở rộng quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án mở rộng trục quốc lộ 1 từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dài hơn 36 km, quy mô 16 làn xe với tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. Hiện dự án đã triển khai thi công, giải phóng mặt bằng đạt 37%.