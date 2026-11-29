Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Ảnh minh hoạ.

Theo Công điện số 49/CĐ-BXD ngày 27/11/2026 của Bộ Xây dựng, từ ngày 27 đến 30/11, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xảy ra mưa lớn, với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời triển khai biện pháp ứng phó, cảnh báo cho doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện điều chỉnh hành trình. Kiên quyết không tổ chức vận tải tại các khu vực, tuyến đường không bảo đảm an toàn.

Đối với lĩnh vực đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét; tổ chức phân luồng từ xa, bố trí lực lượng trực gác tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Những vị trí không bảo đảm an toàn phải kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại.

Trong lĩnh vực đường sắt, các đơn vị phải tăng cường tuần tra, chốt gác tại cầu, đường yếu, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở; chủ động phương án dừng tàu, giãn tàu hoặc chuyển tải hành khách khi cần thiết.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị hàng hải, đường thủy hướng dẫn phương tiện neo đậu tại nơi an toàn, di dời phương tiện gần cầu vượt sông để tránh nguy cơ bị lũ cuốn trôi, va đâm vào công trình. Các hãng hàng không phải theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh lịch bay, tuyến bay phù hợp.

Đối với các công trình đang thi công, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu phải rà soát nguy cơ ngập lụt, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị; chủ động dừng thi công khi điều kiện thời tiết không bảo đảm.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kịp thời phối hợp khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.